No a sale slot vicine al mausoleo di Teodorico "Spesso ci sono scolaresche in gita"

Nella lista non figurano solo una scuola d’infanzia, ‘Le Ali’, e un circolo tennis, ‘Mattei’, per definizione luoghi di aggregazione giovanile. In questo caso tra i punti sensibili rispetto ai quali le sale gioco dovranno mantenersi ad almeno 500 metri di distanza, è stato inserito pure un monumento: il Mausoleo di Teodorico, sito visitato sia nel 2018 che nel 2019 da oltre 80 mila persone, si legge nella sentenza con la quale il Tar di Bologna ha appena avvallato il ragionamento proposto a suo tempo dal Comune.

Del resto - prosegue il documento a firma del giudice Ines Pisano -, la specifica legge del 2013 consente ai Comuni di individuare altri luoghi sensibili oltre a quelli diciamo ‘classici’ come scuole, chiese, oratori, strutture sanitarie e impianti sportivi. E di equipararli ai secondi "tenuto conto dell’impatto delle sale gioco sul contesto urbano e della specifica utenza". I visitatori appunto: e sotto questo profilo, la mappatura comunale ha compreso gli otto monumenti Unesco della città perché vi "si riscontra una forte concentrazione di turisti, spesso costituisti da scolaresche in gita".

La questione era stata sollevata nel 2018 con un ricorso della Enjoy the Game srl, già Gamenet Entertainment srl, la quale, per conto del concessionario dello Stato Gamenet spa, al tempo gestiva tre sale giochi: in via Delle Industrie 7, in via Lago di Carezza 34 e in via Monfalcone 8. In particolare, tra gli altri atti, era stata impugnata la mappatura dei luoghi sensibili affissa all’albo pretorio di quell’anno. Da quella, risultava che le tre sale si erano venute a trovare all’interno del raggio dei fatidici 500 metri. Ovvero secondo le misurazioni comunali, 65 metri dalla scuola dell’infanzia, 175 metri dal centro sportivo e 165 metri da Teodorico. Ecco perché il 9 agosto il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento per la chiusura delle sale fornendo anche un termine per il trasferimento dell’impresa: 11 ottobre 2020. A quella data tuttavia non era giunta alcuna prova del trasloco: e così l’11 novembre successivo, palazzo Merlato aveva notificato il provvedimento di chiusura. In realtà ancora prima (il 7 agosto) la società aveva comunicato a questura e agenzia delle dogane, la definitiva cessazione delle tre videolottery. Peraltro il primo luglio 2022 la Enjoy the Game era stata "cancellata d’ufficio dal registro delle imprese". Uno scenario per via del quale il collegio dei giudici bolognesi ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte infondato con la condanna a 4.000 euro di spese di lite. Per il resto, la stessa società aveva manifestato il suo interesse ad arrivare a una decisione del Tar nonostante la chiusura delle sale.

Il collegio felsineo, dopo avere fornito delucidazioni sulla deliberazione con la quale la Giunta regionale nel 2017 aveva dato "mandato ai Comuni di effettuare la mappatura dei luoghi sensibili", ha chiarito che la finalità della norma è di "tutela della salute pubblica" per "contrastare la ludopatia". Da qui la necessità di una cartina con i punti considerati delicati: e, "come si deduce dalla cartografia allegata", per individuarli, attorno a ogni sito il Comune aveva disegnato due cerchi: uno del raggio di 300 metri e l’altro di 500. Così per le sale giochi nel cerchio più piccolo, "scatta una presunzione di non rispetto". Mentre per quelle nel cerchio più grande, "si rendono necessarie specifiche misurazioni". Nel nostro caso, era "indubbia la vicinanza delle tre sale rispetto agli altrettanti luoghi sensibili". Compresa l’ultima dimora del re Ostrogoto.

Andrea Colombari