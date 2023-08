No al parcheggio per camion "Consumo inutile di suolo, c’è già il ’Ravenna Park’"

"Bisogna interrompere il consumo di suolo". Questo il senso del ragionamento politico di Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, dopo il via libera del consiglio comunale alla variante agli strumenti urbanistici vigenti "per far pavimentare 32.100 metri quadrati di terreni agricoli periurbani posti sulla via Romea Nord a ridosso della rotonda dei Camionisti e sotto il depuratore di Hera, affinché un autotrasportatore privato vi costruisca un enorme parcheggio di camion". Un progetto che fa il paio con quello del giugno precedente, quando l’Autorità Portuale di Ravenna aveva assegnato i lavori per la costruzione di ’Ravenna Park’, "un grande parco pubblico per l’autotrasporto su un terreno di 127mila metri quadrati di sua proprietà, posto a nord delle Bassette dove la stessa via Romea Nord incrocia la Romea DIR: dotato di 214 posti parcheggio per i tir, compresi quelli per camion refrigerati, 25 per il trasporto di animali vivi e 25 per i “bisonti” che trasportano merci pericolose, nonché di tutti i servizi utili per la sosta e il riposo anche notturni degli autotrasportatori (un hotel, aree per la ristorazione, negozi) e per la manutenzione e i rifornimenti dei mezzi, esso sarà anche vigilato ininterrottamente. Perché e come, allora, l’ennesimo massacro di terreno agricolo?".

La variante urbanistica del nuovo progetto, ricorda Ancisi, "è stata approvata il 25 luglio scorso solo dalla maggioranza, da cui però si sono dissociati Ravenna Coraggiosa, che si è astenuta, e i 5 Stelle, nonostante in Giunta abbiano un assessore ciascuno". "Noi non eravamo presenti in aula – puntualizza il capogruppo dei grillini, Giancarlo Schiano –, ma avevo già espresso le nostre perplessità in commissione. L’azienda privata che costruirà non ha fornito rassicurazioni adeguate sul fatto che avrebbe messo nell’area solo mezzi vuoti, dato che parliamo di un’impresa che trasporta merci pericolose".

Tra le altre perplessità, aggiunge Schiano, il fatto che "il suolo resterà parzialmente permeabile: saremmo stati più garantiti in caso di completa cementificazione...". Tornando ad Ancisi, tra le obiezioni sollevate c’è che "il Comune di Ravenna non era obbligato ad approvare il progetto di edificazione, avendone solo la facoltà. Era dunque libero di dirgli no in nome di interessi pubblici di gran lunga superiori a quelli privati. L’interesse maggiore sarebbe stato di salvaguardare una vasta area di terreni agricoli. La legge Bonaccini sul consumo zero di territorio è stata contraddetta nella sua finalità cardine". Trattandosi "di zona agricola periurbana, cioè limitrofa ad una zona urbana, è stata violata gravemente la legge regionale n. 20 del 2000: “Codice del governo territoriale”". L’area "è collocata su un tratto della Romea Nord molto congestionato, disastrato e pericoloso, che una grande flotta di camion aggraverà inevitabilmente. Il fabbisogno pubblico di un’area parcheggi per l’autotrasporto nella zona nord ovest di Ravenna è soddisfatto dal sopraddetto Park Ravenna dell’Autorità Portuale".