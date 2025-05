"No al senso unico a Marina di Ravenna. Ascoltate i commercianti"

La Giunta comunale di Ravenna ha deciso unilateralmente di trasformare viale delle Nazioni, da Marina di Ravenna verso Punta Marina e viceversa, in un senso unico in uscita da Marina verso Punta Marina. Questa soluzione è apparsa immediatamente irrazionale a residenti e commercianti che hanno promosso un presidio di protesta a cui ho aderito in qualità di Consigliera Territoriale del Mare".

Lo ha dichiarato Elena Marin, candidata alle prossime elezioni comunali di Ravenna nella lista ‘Lista per Ravenna-Lega-Popolo della Famiglia’. "Ritengo giusta la protesta dei residenti e soprattutto dei commercianti di Marina di Ravenna che da tempo denunciano il mancato ascolto dell’amministrazione".