No alla cittadinanza onoraria a Albanese: "Ora un nuovo nome"

Salta l’assegnazione della cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, la relatrice dell’Onu sui territori palestinesi, da parte della città di Russi. All’interno del Tavolo della Pace verrà individuato un nuovo nome. Nel corso del consiglio comunale di giovedì, è stata evidenziata l’assenza di condivisione sulla figura di Albanese (presenti anche le forze dell’ordine; non ci sono stati problemi di ordine pubblico). "In consiglio ho ribadito quanto già detto in luglio (quando il consigliere Cignani presentò un ordine del giorno, ndr) – spiega la sindaca, Valentina Palli –: cioè che mi riconosco nei contenuti del report di Albanese (e non ho paura a utilizzare il termine genocidio per quanto sta facendo Israele in Palestina), con il rammarico però che sarebbe servito un percorso di condivisione più vasto". Che è poi il punto di approdo post-consiglio comunale. "Abbiamo istituito il Tavolo della Pace, ed è qui che individueremo la persona a cui conferire la cittadinanza onoraria: mi piacerebbe coinvolgere un intellettuale israeliano - penso allo scrittore David Grossman -, così da dare ancora maggior forza alla nostra iniziativa".

Giusta osservazione è quella di Palli quando dice che chiunque sarà il prossimo cittadino onorario, "non potrà mai essere una persona che non ha mai commesso errori nella vita: la cittadinanza onoraria non è un percorso di santificazione". Fabrizio Dore (segretario provinciale di Forza Italia) e Angelo Cellini (capogruppo opposizione a Russi), ribadiscono che "conferire la cittadinanza onoraria a una signora che non solo si schiera contro il popolo di Israele e le sofferenze che ha subito e continua a subire, ma propugna nei suoi interventi un vero e proprio posizionamento antioccidentale rappresenta la negazione dei principi e dei valori su cui si fondano le costituzioni delle democrazie occidentali e liberali.