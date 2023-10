No alla violenza sulle donne. Corteo e sfilata in centro

In occasione del 25 novembre, Ravenna propone anche quest’anno la rassegna di eventi dedicata alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, giunta alla nona edizione e caratterizzata da un mese di eventi che si svolgeranno dal 4 novembre al 3 dicembre. Inoltre, dal 3 al 21 dicembre la sala espositiva di vicolo degli Ariani ospiterà la mostra Breaking Free ‘Voci e storie dei bambini nati dalla guerra”. Nell’arco del mese saranno quindi previsti incontri, seminari, conferenze, laboratori teatrali, musica, anche con il coinvolgimento delle scuole e dei giovani. La rassegna è promossa dall’assessorato alle Politiche di genere del Comune di Ravenna in collaborazione con le numerose associazioni che hanno contribuito alla creazione del programma di quest’anno.

"Anche per questa nona edizione – dichiara l’assessora alle Politiche e cultura di genere Federica Moschini – abbiamo previsto un ricco cartellone di eventi di diversa tipologia in vari luoghi della città, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di persone e promuovere la cultura del rispetto e dei diritti delle donne contro ogni tipo di discriminazione e violenza. Per questo voglio ringraziare tutte le associazioni e le realtà cittadine per il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente in questo ambito".

L’evento cardine si terrà sabato 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, durante la quale si svolgerà la manifestazione pubblica “Uomini in scarpe rosse: contro la violenza sulle donne”, con un corteo che partirà dai giardini Speyer alle 10.30 e sfilerà per il centro di Ravenna per dire NO alla violenza sulle donne. Durante il percorso ci si fermerà davanti ad alcuni luoghi significativi per poter fare delle letture, e si raggiungerà, alle 11.30, piazza Unità d’Italia dove si terrà una performance di teatro e danza.

La rassegna degli appuntamenti si apre sabato 4 novembre, dove alla sala Buzzi di viale Berlinguer 11, alle 18, si svolgerà la presentazione del libro, “Gender libera tuttә” di Camilla Vivian. Sabato 11 novembre alle 16.30, nella sala Spadolini della biblioteca Oriani, sarà la volta del seminario “La seduzione della violenza-uno sguardo (sul) maschile”. Venerdì 17 novembre dalle 17, nella sala Spadolini della biblioteca Oriani, ci sarà il laboratorio “Svelare il patriarcato: una lotta per la sensibilizzazione e il cambiamento”. Il giorno successivo, sabato 18 novembre, alle 16.30 nella sala Muratori della Biblioteca Classense, si svolgerà la conferenza “Una ogni tre giorni. Il dominio e il linguaggio della violenza”.

Domenica 19 novembre, alle 15 nella sala Hof di Porto Fuori in via Staggi 4, all’evento “D’amore non si muore”, verrà ripercorsa la storia dei primi trent’anni del centro antiviolenza. Giovedì 23 novembre, dalle 14.30, nella sala Spadolini della biblioteca Oriani sarà possibile partecipare al seminario “Femminismo e Centri antiviolenza”. Venerdì 24 novembre, dalle 9 alle 16.30 alla sala D’Attore in via Ponte Marino 2, si terrà un evento formativo su “La violenza di genere nelle relazioni d’intimità: prevenzione e azioni interforze di contrasto nella rete”. Lo stesso giorno, alle 17, nella sala Spadolini della biblioteca Oriani, si terrà il seminario “Supporto dei familiari e degli amici di chi subisce o fa violenza”.