"No mamma, no". Si butta con la figlia dal nono piano. La bimba muore

Prima ha affidato alla sua pagina facebook un lungo testamento, nel quale spiega "perché l’ho fatto", accusando i familiari di averla lasciata sola e reso la vita un incubo. Poi ha preso in braccio la sua bambina di 6 anni, uscendo dalla finestra e salendo sull’impalcatura del palazzo al civico 39 di via Dradi e si è gettata nel vuoto dal nono piano. La piccola Wendy è morta sul colpo mentre la madre, Giulia Lavatura, 41 anni, insegnante, in cura al Centro di salute mentale e affetta da disturbo bipolare di personalità, si è salvata e ora si trova ricoverata al Bufalini di Cesena, in stato di arresto, con una prognosi di 40 giorni. Ieri pomeriggio è stata sottoposta ad intervento chirurgico. Ad attutirne la caduta sarebbe stato un pannello metallico dell’impalcatura dei lavori del Superbonus al 110% che cintura l’edificio, lo stesso dal quale già sei anni fa una donna si suicidò in modo analogo.

Nel volo, poco dopo le 7 del mattino, la 41enne ha trascinato con sé anche la cagnolina di colore nero, Jessy, che pure è deceduta. Per questo il Pm di turno, Stefano Stargiotti, ha aperto a carico della donna un fascicolo per omicidio pluriaggravato e uccisione di animale. L’appartamento, da cui tutto è scaturito, è stato posto sotto sequestro. A scoprire i corpi e a dare l’allarme sono stati gli operai appena arrivati al lavoro, mentre una vicina avrebbe udito la bambina gridare, implorandola di non farlo. Verso le 7 i vicini hanno sentito un forte tonfo, pensando all’inizio a un incidente o a qualcosa collegato al cantiere. Poi la vista di quel corpicino in pigiama rosa, riverso sull’asfalto del cortile interno, ha tolto a tutti il respiro. Con sé la piccola aveva anche il suo pupazzo, un cagnolino bianco di pezza recuperato dagli investigatori accanto al corpicino. Il marito della donna, che lavora sulle piattaforme petrolifere, si trovava in casa, non si è accorto di nulla e pare non avesse sentore di ciò che stava per accadere.

Non aveva trascorso a Ravenna il Natale, ma sui mari del nord Europa, ed era tornato da poco. Le sue grida strazianti, in una mattina fredda e piovosa, hanno squarciato il silenzio tra i palazzi del borgo San Biagio. Non risultano denunce da lei presentate, né particolari tensioni domestiche, nessuna separazione in vista. Eppure, nella mente di questa donna un tarlo scavava e le toglieva lucidità. Giulia era seguita da una quindicina d’anni dal Centro di salute mentale di Ravenna, prendeva farmaci e si attende il referto dell’ospedale con analisi del sangue, per capire se ne avesse assunti poco prima di premeditare il gesto.

La polizia sta ricostruendo la dinamica, sentendo i vicini nello stabile in via Dradi. Saranno vagliati anche i contatti avuti nelle ultime ore dalla donna, che prima di lanciarsi ha lasciato un messaggio sui social, dove spiega in modo confuso quelle che sarebbero le ragioni del gesto. Stando al racconto dei vicini, Giulia pare soffrisse la situazione a livello familiare, ma anche la sua condizione di precariato, dopo una vita passata sui libri. Doppia nazionalità, italiana e svizzera ereditata dalla madre, laurea magistrale in Ingegneria civile e un master che l’abilita all’insegnamento di scienze e matematica. Attualmente dava lezioni private, a domicilio e on line, mentre tra 2020 e 2021 aveva svolto supplenza presso il liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna. Del suo bagaglio di esperienze, elencate in un curriculum pubblicato in rete, fanno parte anche collaborazioni con teatri e un tirocinio per il Dams, ma anche diverse passioni come "film e cinema, passeggiate in montagna, danza e ginnastica, e infine – scrive – uncinetto".

Lorenzo Priviato