"No rigassificatore" Affollato corteo per le vie del centro Momenti di tensione

Circa ottocento persone hanno preso parte, nel pomeriggio di ieri, alla manifestazione nazionale contro i rigassificatori, promossa da sigle ambientaliste. Oltre che contro le navi rigassificatrici di Piombino e Ravenna, i manifestanti hanno protestato contro l’estrazione di gas, la Nato, le multinazionali. Il corteo si è mosso dal piazzale della stazione, è arrivato in via di Roma, si è lasciato a sinistra i giardini pubblici, per poi raggiungere attraverso via Guaccimanni e Piazza Caduti, piazza Kennedy dove sono intervenuti rappresentanti di diverse realtà ambientaliste. Unico momento critico, quando alcuni esponenti dei Cobas hanno cominciato a lanciare urla e slogan davanti alla polizia che presidiava l’accesso da piazza Kennedy verso piazza del Popolo, all’inizio di via Rasponi. Attimi di tensione, poi via via scemati. Gli accessi alla piazza principale della città erano tutti presidiati. I manifestanti avrebbero voluto tenere gli interventi conclusivi della manifestazione proprio nella piazza principale, richiesta negata dalle autorità. In effetti, piazza del Popolo è stata piena tutto il pomeriggio di ravennati e turisti e si sarebbe corso il rischio di incidenti con i manifestanti.

Tra i manifestanti spiccavano le bandiere di Legambiente, Potere al Popolo, Cobas, Ubs, Partito comunista e Rifondazione comunista, Verdi, Europa Verde, Sinistra Italiana, Rete emergenza climatica, Per il clima fuori dal fossile, Greenpeace. Un cartello portato da una ragazza ricordava che ‘Piombino c’è’. Non sono mancati slogan contro il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il sindaco Michele de Pascale ‘colpevoli’ secondo i manifestanti, di aver approvato l’installazione del rigassificatore al largo di Ravenna per il quale stanno iniziando i lavori a mare. Ma il ‘no’ non si limita ai rigassificatori. Le varie sigle intervenute in piazza Kennedy si sono dette contrarie agli impianti per il Gnl, all’estrazione di gas, alla cattura della Co2, con riferimento alle multinazionali e al Governo che le favorirebbe. Il tutto "a danno dell’ambiente".

Nei vari slogan si chiede un impegno deciso e unilaterale verso le fonti rinnovabili. In un volantino si spiega che "i rigassificatori sono una misura per garantire gli interessi statunitense e alimentano la sottomissione del nostro Paese agli Usa: le ricadute sono ulteriore saccheggio dei territori e carovita alle stelle".

l.t.