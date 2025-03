’No War’ all’Alighieri: "Non dimenticare le guerre"

’No War’ è il titolo dello spettacolo in programma oggi alle 19.30 al Teatro Alighieri, in via Angelo Mariani 2. Si tratta del nuovo progetto parte della trilogia diretta dall’associazione culturale Beppe Aurilia Teatro che terminerà con ’La Pace’ di Aristofane domenica 8 maggio sempre all’Alighieri. Beppe Aurilia Emagiosef non vuole dimenticare le cinquantasei guerre nel mondo. Palestina, Ucraina, Sudan, Pakistan, alcune delle zone dove ci sono conflitti che causano sofferenze inimmaginabili con milioni di persone costrette a fuggire dalle proprie case. Tematiche che vengono affrontate in scena con 150 adolescenti e bambini della scuola media ’Ricci Muratori’ di Ravenna diretti da Beppe Aurilia Emagiosef in collaborazione con il Conservatorio di musica NSP di Lecce diretto da Pierpaolo Nutricato, l’associazione Arte&Danza diretta da Serena Aurilia e l’associazione Diabete e Ballo diretta da Piera.

La tematica della guerra viene portata in scena mediante l’opera Macbeth di William Shakespeare, dove attraverso personaggi tragici, comici ed eroici si rispecchiano i drammi della guerra tramite l’arte del teatro della musica e della danza. La rassegna Beppe Aurilia Teatro dedicata alle scuole primarie e secondarie del comune di Ravenna ha visto coinvolgere direttamente circa 800 studenti, oltre alle associazioni di volontariato di danza e musica. Così Aurilia: "I miei laboratori,hanno un stretto rapporto di relazione con l’altro, così da attivare quelle interazioni positive tra i componenti di un gruppo che condividono un unico obiettivo. Coniugare la propria identità con quella del gruppo di appartenenza".