Bfc, trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Bfc, trasferte decisive
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaBaccalà scadutoRagazzino mortoProf 92 anniSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaNoam festival, i film che non ti aspetti. Il meglio del cinema indipendente
19 ott 2025
DAMIANO VENTURA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Noam festival, i film che non ti aspetti. Il meglio del cinema indipendente

Noam festival, i film che non ti aspetti. Il meglio del cinema indipendente

Presentata la rassegna di Faenza, dal 12 al 16 novembre. Fra gli ospiti i registi Zingarelli e Mengotti

Gene Hackman in ’Hoosiers’, il 15 novembre al ’Sarti’ di Faenza

Gene Hackman in ’Hoosiers’, il 15 novembre al ’Sarti’ di Faenza

È stato presentato mercoledì al cinema ’Sarti’ di Faenza il programma della terza edizione del ’Noam Faenza Film Festival’, dedicato al cinema indipendente nord americano con ospiti internazionali e una quarantina di film in rassegna. Dal 12 al 16 novembre spazio quindi al grande schermo con proiezioni internazionali, ospiti e masterclass di approfondimento. Spazio anche a una retrospettiva su Gene Hackman.

In anteprima nazionale sarà proiettato ’The smashing machine’ di Benny Safdie, acclamato a Venezia e vincitore del premio per la miglior regia, con Dwayne ’The rock’ Johnson protagonistar. Tra le opere più attese anche ’Atropia’, esordio alla regia di Hailey Gates, prodotto da Luca Guadagnino e vincitore del Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival 2025. Sempre dal Sundance arriva ’Rebuilding’ di Max Walker-Silverman, con Josh O’Connor nel ruolo di un cowboy in cerca di rinascita dopo la perdita del suo ranch. Dall’America Latina ecco ’El diablo fuma’, debutto del messicano Ernesto Martínez Bucio, presentato a Faenza insieme alla sceneggiatrice Karen Plata. In concorso anche ’Anna Kiri’ del canadese Francis Bordeleau, introdotto dall’attrice Catherine Brunet. Le sezioni del festival comprendono NOAM Lab & Youth, NOAM Extra e NOAM Classic, che aprirà con un omaggio a Robert Redford e ’Butch Cassidy and the Sundance Kid’, e si chiuderà con un tributo a David Lynch e la proiezione restaurata di ’Mulholland drive’.

Il premio alla carriera sarà assegnato alla regista Eliza Hittman, protagonista anche di una retrospettiva e di una masterclass. Il Noam Faenza Film Festival ospiterà anche due giurie distinte per la premiazione dei film in concorso. Quella relativa ai lungometraggi sarà presieduta dal giornalista e documentarista Casey Kauffman, affiancato da due faentini d’eccezione: l’attrice Benedetta Cimatti e il regista Andrea Tagliaferri. La giuria dei cortometraggi, invece, sarà composta dal regista Vito Palmieri, dall’attrice Cecilia Bertozzi e dall’esperta di cinema Joana Fresu de Azevedo.

Infine, tra i tanti ospiti ci sono il giornalista sportivo Federico Buffa, il regista e content creator Mauro Zingarelli ed Emanuele Mengotti, regista e autore della mostra di polaroid Western Simulacrum, che sarà allestita nei giorni del festival presso la Galleria Comunale della Molinella

d.v.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EventiCinema