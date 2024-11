"Nodo concessioni, mancano i politici seri"

Sala gremita (130 i presenti) ieri nella sede di Confcommercio Ascom Cervia per parlare di Bolkestein in occasione dell’assemblea regionale del Sib Emilia-Romagna. Dopo i saluti di casa del presidente Sib Ascom Cervia Gino Guidi e del presidente Ascom Cervia Nazario Fantini ha preso parola il presidente Sib Emilia-Romagna Simone Battistoni: "Grazie a tutti per essere qui, un momento importante di unione perché dovremo a livello emiliano romagnolo studiare delle strategie per calzare le strategie sul nostro modello".

La parola è poi andata al presidente del Sib Antonio Capacchione: "Sono un bagnino come voi. Noi abbiamo difeso questa categoria nel corso degli anni ma non abbiamo risolto questa malattia seria perché non abbiamo avuto interlocutori politici seri. Su questa materia hanno fatto propaganda invece di impegnarsi seriamente per trovare una soluzione. Sono decine le assemblee che stiamo facendo in questi giorni, non c’è giorno che, come Sib, non facciamo iniziative per dare informazioni e dire alla politica nazionale che ha un grande deficit di conoscenza e di capacità di soluzione dei problemi a differenza delle Regioni e dei Comuni, che da anni esercitano le funzioni in materia. Il demanio è un bene comune, gestito dal codice della navigazione, che ha regole diverse dalle strade, ad esempio. Oggi abbiamo una legge scritta male e frettolosa. Ad esempio, non si capisce quando una concessione ha rilevanza comunale, regionale nazionale o internazionale. Anche se non abbiamo fatto immediatamente la manifestazione a Roma noi siamo vigili, attenti e siamo pronti a fare tutto quello che è necessario per difendere la categoria".

Ancora: "Il mio impegno deriva dalla convinzione di difendere non solo l’azienda balneare della mia famiglia, ma di difendere famiglie che hanno scelto questo come lavoro e che magari hanno ereditato l’azienda dal babbo o dal nonno. Questa è la fotografia dei balneari italiani. Certo, ci sono delle eccezioni, ma nella maggior parte dei casi parliamo di lavoratori autonomi, che fanno un lavoro durissimo. In estate non abbiamo orari, guardiamo in continuazione il bollettino meteorologico perché sappiamo cos’è il cattivo tempo. In altri posti si trovano le concessioni ma la balneazione attrezzata che si è creata in Italia in base alle leggi statali è una realtà unica. Corriamo il rischio che l’errore di una politica attuale in poco tempo distrugga secoli di storia del turismo italiano. Nel G7 non verrà fatto parlare il balneare che è il 38% del turismo italiano mentre in Emilia-Romagna arriviamo al 74% del turismo totale. Se cambia il modello fondato sulla gestione familiare sarà un dramma, il contenuto di socialità che diamo è altissimo. Ma le questioni fondamentali da risolvere sono due: il valore commerciale reale – perché tutte le aziende come quelle balneari lo devono avere – e il diritto di prelazione".

Ilaria Bedeschi