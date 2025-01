Nodo dimissioni: "Aziende più attrattive se usano anche l’AI"

(Ravenna) Attrarre talenti, ingaggiare i candidati, ma anche fidelizzare i collaboratori già presenti in azienda. Il tema è centrale per tutte le imprese, ma in particolare per quelle dell’agroalimentare, dove il fabbisogno di manodopera è elevato e la reperibilità del personale – dal campo agli uffici – diventa spesso una criticità. Ma l’intelligenza artificiale e un forte ritorno delle relazioni umane possono rappresentare la svolta. Questo è uno dei temi più sfidanti trattati dal Forum IPAgroalimentare, che si è chiuso a Milano Marittima (Ravenna), dove oltre 400 imprenditori e manager si sono incontrati per discutere di “Come crescere nel caos?”.

Arnaldo Carignano (Talent director Randstad) ha tracciato uno scenario di come nell’era post Covid ci sia stato un susseguirsi di fenomeni sociali che sta influenzando e trasformando l’interesse dei dipendenti nei confronti del lavoro, imponendo alle imprese un cambio di tendenza. Dalle grandi dimissioni al quiet quitting (cioè chi fa lo stretto necessario al lavoro, senza energia o passione), dai giovani iperconnessi che hanno già paura di essere tagliati fuori dal mercato del lavoro a quelli che invece danno più valore al tempo libero. Quali sono le sfide per le aziende? "Le persone hanno il forte desiderio di lavorare in un luogo ricco di significato, un luogo felice – ha detto Carignano –. Si cerca flessibilità, ma si vuole un’azienda stabile, anche finanziariamente. Il tema del remote working spesso nasce dalle condizioni economiche. La gestione del turnover è strategica, la sostituzione di un dipendente ha un costo che può variare da metà a due volte il salario annuo del dipendente. E per le imprese c’è il costo di non innovare: le persone hanno piacere di fare cose nuove e lavorare in un’azienda che innova". Un’azienda che integra l’intelligenza artificiale nella sua attività, ad esempio, può diventare più attrattiva.