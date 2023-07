Noi alluvionati di Cervia, grazie a chi ci ha aiutato

Tra la notte e la mattinata del 18 maggio 2023 la vita di alcune famiglie cervesi è drasticamente cambiata. Tra queste famiglie c’è anche la mia, e quella di tantissimi cari vicini di casa che, in poche ore, a causa degli allagamenti che hanno interessato la Malva Nord, hanno dovuto abbandonare la loro casa per poi non ritrovarla mai più come l’avevano lasciata. È proprio in questo momento drammatico che abbiamo conosciuto delle belle, anzi bellissime persone, che sono state capaci di farci sentire a casa con una delicatezza e una premura difficili da spiegare a parole. È per questo che vorrei ringraziare la famiglia Batani dell’Hotel Aurelia e tutto il suo staff, per l’accoglienza calorosa e il riguardo nei confronti di tutti noi durante la nostra permanenza nei giorni posteriori alla tragedia. A questo riguardo, vorremmo ringraziare anche tutti i famigliari, amici, conoscenti e non, tra cui tantissimi volontari, che nelle ultime settimane hanno ci prestato il loro aiuto, abbracci e sorrisi.

Maggio 2023 resterà per sempre nei nostri ricordi come uno dei mesi più difficili delle nostre vite, la strada da percorrere è ancora lunga prima di ritornare a vivere nella normalità ma, nonostante ciò, conserveremo sempre il bellissimo ricordo di chi ci è stato vicino e delle belle persone che abbiamo incontrato sul nostro percorso in questa drammatica situazione. Grazie per tutto!

Federica & Famiglia Bertozzi, Quercioli e Rossi.