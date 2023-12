"Noi, alluvionati due volte, siamo in stallo"

Come distinguere i danni risalenti alle alluvioni di maggio da quelli fatti registrare invece dalle inondazioni dello scorso 2 novembre? È il dilemma che attanaglia ad esempio alcuni agricoltori di Tebano le cui aziende sono state invase dalle acque del Senio anche all’inizio dello scorso mese, in coincidenza con le massicce precipitazioni che innescarono l’alluvione di Campi Bisenzio, nel fiorentino, e che in parte videro ingrossarsi anche il Senio, in maniera meno grave di quanto temuto ma sufficiente ad allagare una porzione di Riolo Terme e numerose aziende agricole (e non solo) più vicine al corso del fiume. "Molti terreni che costeggiano il Senio sono stati comunque allagati", fa notare il coltivatore Gianluca Piancastelli, i cui campi anche il 2 novembre sono finiti sott’acqua, complice la rotta sul Senio che in questo punto non è mai stata sanata, lasciando l’argine non ricostruito, in parte forse perché questa nelle mappe è considerata area allagabile. "Fatto sta che noi avremmo diritto a chiedere i risarcimenti per i danni delle alluvioni di maggio – prosegue Piancastelli – ma al momento nessun tecnico è disposto a sottoscrivere una perizia asseverata alla luce della nostra paradossale situazione". Come distinguere i danni riportati da una pianta in un campo che è rimasto sommerso a maggio ma anche a novembre? Quanto forte è il colpo di grazia arrivato a novembre su un fabbricato agricolo già colpito a maggio? "Al momento i decreti e le direttive della struttura commissariale sembrano non contemplare situazioni come la nostra. Immaginiamo che andrà apportato qualche accorgimento". All’orizzonte sembra escluso che lo stallo possa essere sbloccato da quei decreti che saranno invece rivolti all’alluvione che ha colpito la Toscana a novembre.

Nel frattempo questa porzione di territorio affacciata sul Senio continua a trattenere il respiro ogni volta che una pioggia si fa più intensa. "Difficile portare avanti un’impresa in queste condizioni. Oltretutto la strada vicinale che da via Tebano conduce alle nostre aziende è ancora semicrollata, e non sappiamo che ne sarà di lei con l’arrivo delle settimane più rigide dell’inverno – conclude Piancastelli –. Ma più di ogni altra cosa vorremmo sapere come dobbiamo comportarci nella richiesta di risarcimento dei danni. Qualcuno deve spiegarcelo". Sono molte le perplessità avanzate in queste settimane da cittadini e imprenditori interfacciatisi anche solo brevemente con la piattaforma Sfinge e con il suo farraginoso ingranaggio: il mancato riferimento a chi ha subito danni anche a novembre – qualche volta a ripetizione, cioè dopo aver già investito per ripristinare le strutture alluvionate – appare però uno degli interrogativi più gravi in relazione alla piattaforma.

