"Noi alternativa al Pd". Valtancoli il capolista

"A Ravenna, la sinistra è unita e vera". Quattro liste, un candidato e un programma. La lista civica Ravenna in Comune, col sostegno di Potere al popolo, Rifondazione comunista e Partito comunista italiano, ha tolto i veli, presentando, ieri mattina, ai piedi di palazzo Merlato, il candidato sindaco Marisa Iannucci, così come la propria lista e il programma unitario. "Ho partecipato al progetto di Ravenna in Comune fin dall’inizio – ha spiegato Iannucci – ovvero dal 2016, quando ero candidata di lista alle comunali per sostenere l’elezione a sindaco di Raffaella Sutter. Il nostro obiettivo è quello di dare voce ad un’altra verità e a quei tanti cittadini che non si sentono più rappresentati dall’attuale governo della città". L’obiettivo realistico è quello di riportare in consiglio comunale un rappresentante. La scelta della sinistra di correre con 4 liste differenti – procede in questi giorni la raccolta di firme – è stata fatta per "sfruttare al meglio le normative elettorali, in modo tale da massimizzare e ottimizzare i risultati". Marisa Iannucci ha poi aggiunto: "La nostra è una coalizione autenticamente di sinistra, unita e alternativa a una destra totalmente insensibile al grido di chi è rimasto indietro. Ma siamo alternativi anche ad un Pd che, pur professandosi progressista, ha adottato le logiche del neoliberismo, sposando politiche che privilegiano il profitto e il business, a scapito della giustizia sociale e ambientale. Facciamo della coerenza la nostra forza. A differenza del Pd e dei suoi alleati, non teniamo i piedi in 2, 3 o 4 staffe. Difendiamo la sanità pubblica, non solo in campagna elettorale. Denunciamo da anni il dilagare dei subappalti e vogliamo un Comune che contrasti il lavoro povero". Il faentino Matteo Valtancoli è il capolista di Ravenna in Comune. Gli altri candidati sono Valentina Baldassarri, Paolo Secci, Emanuela Folli, Luca Dubbini, Martina Melluzza, Marco Michelacci, Amira Pollini, Giorgio Turchetti, Elena Vignoli, Stefano Pelloni, Roberta Ronchi, Massimo Marendon, Veronica Parato, Massimiliano Lisco, Latifa Bouamoul, Giuseppe Limantri, Aurora Cuppone, Andrea Paja, Elena Sartori, Desiderio Basile, Patrizia Diamante, Yuri Nati e Maria Rossini.

Roberto Romin