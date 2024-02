"Noi appoggiamo il dem Missiroli. Altro che destra"

Necessità di chiarimenti in casa della lista civica ‘Cervia ti Amo’. In particolare, dopo giorni di silenzio, è l’assessore comunale all’edilizia e urbanistica Enrico Mazzolani, a voler definire meglio alcuni punti soprattutto nei confronti del consigliere Alain Conte a seguito delle dichiarazioni uscite in questi giorni che segnerebbero un avvicinamento, sempre più realistico, tra la lista e il candidato di centro destra Massimo Mazzolani in vista delle elezioni amministrative di giugno.

Alle amministrative del 2019 la civica ‘Cervia ti Amo’ aveva corso a sostegno del candidato del centrosinistra, nonché attuale sindaco, Massimo Medri. Nell’agosto 2023 era poi arrivata la rottura definitiva tra ‘Cervia ti Amo’ – con l’uscita dalla maggioranza del consigliere Alain Conte – e l’assessore da loro espresso Enrico Mazzolani, col sindaco che confermava però la sua fiducia al collega di giunta. L’assessore Enrico Mazzolani conferma che è stato redatto un documento nel quale si specifica che "Siamo fondatori e già candidati della lista civica ‘Cervia ti Amo’ che nel 2019 ha contribuito con ben 854 voti al successo del centrosinistra e del sindaco Massimo Medri. La storia della nostra civica e il percorso che abbiamo fatto in questi anni all’interno del centrosinistra, ci collocano in una posizione naturalmente diversa da Fratelli d’Italia e dal candidato sindaco indicato dalla destra, Massimo Mazzolani. Il centrosinistra a Cervia ha scelto Mattia Missiroli come candidato a sindaco. Noi lo sosteniamo e lo sosterremo nei prossimi mesi. Missiroli e il centrosinistra rappresentano per noi l’ambito naturale e unico per discutere e condividere il progetto di governo per la nostra città. Questo è il nostro impegno che porteremo avanti".

I firmatari del documento sono Mazzolani, Alessandro Manuzzi, Antonella Falaschi (che era poi arrivata terza dietro l’assessore e Alain Conte), Silvia Rossi, Vale tina Todoli, Massimo Foli, Anna Dallamora. Non era infatti sfuggito a molti il fatto che alcuni appartenenti alla lista civica ‘Cervia ti Amo’ nata nell’ala del centro sinistra potesse avvicinarsi alla parte opposta. La questione pare tutt’altro che risolta andando a complicare la fase che anticipa la vera e proprio campagna elettorale. Infatti, devono ancora definirsi gli equilibri di alleanze e sostegni prima che la corsa verso giugno, fatta di programmi e scambi con i cittadini, possa avere concretamente inizio.

Ilaria Bedeschi