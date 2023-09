"Noi ci fidiamo di Mauro Guerra"

"Ho letto sul giornale...." così inizia la lettera della rubrica “Noi Ravennati” alla quale risponde Annamaria Corrado sul ’caso’ del dottor Mauro Guerra. Il dottor Guerra è anche il ’mio veterinario’ (come si è soliti dire!). Più correttamente il dottor Guerra cura ed assiste il mio cane (un pastore tedesco per chi legge, ma un componente della famiglia per me, mia moglie ed i miei due figli) da 12 anni 3 mesi e 4 giorni. Non ci ha mai lontanamente sfiorato ombra di dubbio o sospetto che il dottor Guerra sia (o possa essere) questo criminale, malvagio e crudele, assassino e sicario a pagamento di animali.

Informo inoltre che per poter far visitare il nostro Axel dal dottor Guerra occorre prenotarsi ritirando un numero ("come si fa al supermercato!" si è commentato con tono beffardo e sprezzante sui social). Ebbene chi negli ultimi tempi ha avuto necessità, come il sottoscritto, di far visitare il proprio animale alle 14 (e cioè quando l’ambulatorio apre) deve ritirare il numero non più a mezzogiorno (come si è sempre fatto prima) ma alle 10 del mattino di ogni giorno altrimenti non trova più posto! Sì è vero: la questione soldi sicuramente troverà spazio (nel caso in cui continui a conservare aspetti penalmente rilevanti) per un attento esame del tribunale non c’è ombra di dubbio, così come peraltro già fatto in sede di giudizio per qualsiasi altro cittadino (Valentino Rossi e Sofia Loren compresi!).

Francesco Frisone