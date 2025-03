Noi figli di due terre, casa è un sentimento

Cara Inas, ti scrivo per condividere con te le mie emozioni, appena tornata dalla mia terra, il Marocco, con la certezza che quando sarò grande trascorrerò la maggior parte del tempo là, dalla mia famiglia, in una casa che profuma di ricordi e di radici profonde, che per me è uno di quei luoghi in cui il cuore riposa e l’ansia scompare, è un posto magico. Sai, essere figli di due terre significa portare dentro di sé due case: una è quella che racconta la storia dei nostri genitori, è lì dove il viaggio, il nostro viaggio ha inizio, anche se non vissuto in prima persona; è lì dove i nostri genitori hanno lottato, sperato, sofferto, è lì da dove sono partiti per darci un futuro migliore. L’altra è quella che abbiamo costruito giorno dopo giorno, in una terra diversa, dove siamo nati, cresciuti, dove studiamo e sogniamo. E’ qua che ci sentiamo a casa, ma non è mai “l’unica casa”, perché ogni volta che torniamo nell’altra, quella dei nostri genitori, ci portiamo dietro una parte di noi stessi. Ma c’è sempre un vuoto, un pezzo di cuore che resta in sospeso tra due mondi. Lasciamo una casa per tornare in un’altra. Ogni volta che salgo su quel traghetto mi chiedo: dove sto andando davvero? Sto tornando o sto partendo? Ma la verità è che stiamo facendo entrambe le cose, tutte le volte.

Eppure in questo viaggio continuo tra due mondi c’è il privilegio di avere due case da chiamare tali, di poter abbracciare due culture, due lingue, due storie completamente diverse, ma soprattutto c’è la consapevolezza di quanto i nostri i genitori abbiano sacrificato per darci questa opportunità; di quanto abbiano lottato per un pezzo di carta che ci aprisse le porte di un mondo diverso. Hanno dedicato la loro vita affinché potessimo vivere al meglio la nostra. E ogni volta che torniamo a casa, qualsiasi essa sia, non possiamo fare a meno di sentirci grati per la loro forza e per l’amore che hanno dato e che continuano a darci.

Perché, pensandoci, ogni casa “non” è un luogo, è un sentimento che ci accompagna ovunque.

Doaa Rachyd, classe 3^ A Scuola media ‘Oriani’ di Casola Valsenio Prof.ssa Silvia Rossini