"Noi, insieme a te". Si rinnova a fine mese lo stabilimento balneare a misura di disabile

A Punta Marina si sta lavorando senza sosta perché tutto sia pronto nei tempi stabiliti. Un giorno dopo l’altro un cartiere aperto sta prendendo sempre più la forma e l’aspetto che avrà una volta terminati i lavori. Lo stabilimento balneare che l’associazione di volontariato ’Insieme a Te’ ha avuto in gestione per vent’anni sta diventando quel che era nei sogni dei suoi ideatori. Alla fine sarà un piccolo capolavoro di architettura etica, con il fondamentale contribuito dell’architetto Elisa Bertoni: lo stabilimento era attivo già dal 2018 si era prefissato lo scopo di riportare persone con gravi disabilità sulla spiaggia, per riassaporare i profumi del mare e della salsedine.

"Lo stabilmento è un punto di partenza – dice la presidente dell’associazione Insieme a Te, Debora Donati – l’impresa è importante, onerosa e di grande sacrificio, per la quale avremo bisogno poi dell’aiuto di tutti, visto che avremo sì, i nostri tanti volontari ma serviranno anche professionalità importanti. In ogni caso i lavori che ci porteranno alla versione definitiva sono iniziati il 12 febbraio e si concluderanno, obbligatoriamente, il 29 giugno per mantenere i tempi dati. Sono state poste le fondazioni con pannelli di cemento appoggiati sulla spiaggia e costruite le strutture portanti. Indubbiamente non è stato e non è semplice con le norme del demanio e dell’arenile. Tengo poi a precisare che la nostra concessione ventennale non prevede in alcun modo un’area ristorazione. Né bar, né ristorante, dunque, quindi ma la prima fila sarà aperta a tutti, insomma una struttura rivolta anche a persone con disabilità, non solo. Persone con disabilità che saranno sempre nostri ospiti a titolo assolutamente gratuito mentre non sarà così per gli altri".

I lavori stanno proseguendo spediti, seppur non in maniera non semplice, sia per la ricerca dei materiali, sia per la regola sulle concessioni che obbliga a realizzare strutture che possano essere rimosse in qualunque momento – al termine della concessione stessa naturalmente – lasciando l’area demaniale esattamente come era stata trovata. "I costi sono lievitati – conclude Debora Donati – perché non è davvero semplice creare una struttura come quella pensata che sia contemporaneamente sociale, turistica ma anche sanitaria con tutte le problematiche del caso. In ogni caso è un progetto che si solo con le donazioni ed è quello che stiamo facendo: siamo riusciti a fare rete, con collaborazioni importanti con l’Istituto Oncologico Romagnolo e la struttura di Montecatone ma abbiamo anche dialoghi aperti col mondo accademico, in particolare per la Medicina e la Logopiedia".

Ugo Bentivogli