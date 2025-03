"Noi l’alternativa a tutto e tutti. Opposizioni divise aiutano il Pd"

"Una scelta autenticamente civica. Una scelta che proponiamo come alternativa vera a tutto e tutti. Soprattutto ai delusi non importa di che parte è della politica cittadina". Così Ramiro Recine (nella foto con Verlicchi), consigliere territoriale area Centro Urbano per la lista La Pigna. "Da una parte dell’opposizione che prima decide tutto in modo politicamente sciocco e divisivo con 2 candidature a Sindaco facsimile e e che poi resasi conto di aver sbagliato i conti, ci viene a cercare. Senza un concreto programma, senza nomi, senza proposte vere. E poi tenta inutilmente di scaricare su La Pigna la responsabilità delle loro volute divisioni che mirano a favorire ancora una volta il Pd. E poi delusione e anche tanta rabbia per un governo cittadino incapace di uscire dal ghetto del potere e guardare con coraggio al futuro di Ravenna. Ecco come tantissimi ravennati , sicuramente la maggioranza che vogliono l’alternativa anche noi de La Pigna siamo delusi. Molto. Ma anche tanto determinati e combattivi".

Come dimostrato "dalle oltre 500 proposte di Veronica Verlicchi in consiglio comunale. Proposte e soluzioni in materia di riduzione delle imposte comunali, messa in sicurezza del territorio, lotta alla criminalità, sistemazione delle strade e dei marciapiedi, eliminazione del degrado, migliore sistema di raccolta rifiuti , collegamenti viari e ferroviari per raggiungere più velocemente Ravenna. Spesso sola. A volte parzialmente sostenuta. Mai totalmente seguita. Ma la Pigna è alternativa vera". Anzi. "Noi siamo inclusivi. Includiamo tutti i delusi gli scontenti gli amareggiati gli esclusi. Ti ritrovi in questa situazione? Destra o sinistra non conta. Conta solo l’amore per Ravenna. Occorre sostenere massicciamente La Pigna per realizzare l’unica vera alternativa".