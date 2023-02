Noi “nativi digitali“, pro e contro della rete

Noi bambini di quinta primaria siamo chiamati “nativi digitali” perché i dispositivi mobili ci accompagnano da quando siamo nati. Per noi sono facili da utilizzare e capiamo subito il loro linguaggio perché è anche il nostro. Con il Covid il nostro rapporto con essi è diventato più forte. Prima della Dad leggevamo di più, giocavamo molto di più fuori, disegnavamo di più. Durante la pandemia non potevamo fare nulla se non stare chiusi in casa e pian piano abbiamo iniziato a collegarci sempre di più, perché tanto non avevamo più molte speranze di poter tornare fuori. Ci chiudevamo soprattutto in camera, isolandoci. Siamo arrivati a stare fisicamente sempre davanti a questi dispositivi. È qualcosa di molto negativo perché se continuiamo a usarli così tanto, perdiamo l’abitudine di stare insieme agli altri. Anche ora che non ci sono lockdown accade che in casa si parli poco, abbiamo perso l’abitudine di uscire. La cosa più facile e automatica, quando non c’è nulla da fare, è accendere cellulare o console e stare da soli a giocare con amici virtuali. Su internet non è facile verificare l’identità o le intenzioni di questi amici invisibili. È accaduto che ci venisse chiesto dove abitiamo oppure volessero sapere cose su di noi. Abbiamo risolto il problema chiedendo aiuto ai nostri genitori che sono intervenuti bloccando l’utente e spiegandoci i pericoli della rete.

Sicuramente tutti noi giovani guardiamo spesso i video postati dagli youtuber, soprattutto quelli divertenti. Ci tengono compagnia. Il bello di internet è che si può fare quello che si vuole: cercare immagini, canzoni, informazioni. Inoltre puoi comunicare con moltissime persone che sono collegate nello stesso momento, soprattutto con gli amici che conosciamo realmente.

Durante il periodo scolastico facciamo un uso limitato dei cellulari durante la settimana: abbiamo molti impegni dopo la scuola e non ci annoiamo. Soprattutto i nostri genitori ci danno un tempo per usarli. Ma non siamo tutti uguali e alcuni di noi non saprebbero fare a meno di internet, del tablet o della tv.

Purtroppo anche i nostri genitori sono spesso al telefono, anche perché li chiamano sempre dal lavoro, anche se sono appena tornati a casa. Quando sono liberi leggono libri virtuali, guardano Facebook, scrivono nelle chat, usano il cellulare per guardare le notizie o anche video sciocchi. Su Instagram condividono foto di famiglia o di luoghi che abbiamo visitato anche se ti possono hackerare, ovvero rubarti immagini e poi trovarle su altri social. Il cellulare e il tablet ti permettono di rimanere connesso con il mondo, ma così il mondo è anche entrato in casa nostra, invece di rimanere fuori.

Classe 5^ C

Scuola primaria ‘Rodari’

di Mezzano

Prof.ssa Elena Zauli