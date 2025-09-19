"Noi ostacolati nelle indagini su Minguzzi"

Un’aula tesa, segnata da silenzi e parole pronunciate con durezza. La penultima udienza del processo d’appello per l’omicidio di Pier Paolo Minguzzi – il carabiniere di leva rapito la sera del 21 aprile 1987 ad Alfonsine e trovato morto dieci giorni dopo nelle acque del Po di Volano – si è chiusa ieri a Bologna con le deposizioni di due ex carabinieri chiamati nuovamente a testimoniare. Sono comparsi davanti alla Corte d’Assise d’Appello Mario Renis e Antonio Di Munno, già ascoltati in primo grado. Assente invece, ancora una volta, l’ex ufficiale Antonio Rocco, che ha addotto motivi di salute come già in passato. Per lui la Procura generale ha chiesto l’acquisizione delle dichiarazioni già rese in fase preliminare.

Le parole più forti sono arrivate da Di Munno, che ha parlato con toni accesi, quasi indignati. L’ex brigadiere, che negli anni Ottanta lavorava nella squadra di polizia giudiziaria di Comacchio e fu poi trasferito a Ravenna per collaborare alle indagini, ha confermato di essere stato ostacolato dai suoi superiori. Ha ricordato di aver redatto un appunto a mano, un vero e proprio “pizzino”, con sedici indizi che a suo avviso puntavano verso gli imputati Orazio Tasca e Angelo Del Dotto, all’epoca anch’essi carabinieri in servizio alla stazione di Alfonsine, e Alfredo Tarroni, idraulico e amico dei due. "Quella è la mia scrittura – ha ribadito in aula –. Era un documento che doveva diventare materiale di indagine, ma non è mai finito nel fascicolo. L’ho rivisto solo anni dopo, nelle carte delle difese".

Il carabiniere ha raccontato di aver riconosciuto in quell’elenco elementi concreti: la presenza abituale di Tasca e Del Dotto davanti all’abitazione dei Minguzzi, la compatibilità di un’auto con quella di Tasca, e persino un giornalino sadomaso trovato nell’armadietto del militare, che riportava tecniche simili a quelle usate per legare il giovane carabiniere. "Mi aspettavo che fossero indizi approfonditi, invece mi fu detto che era meglio non scavare. Ho lasciato l’Arma perché non erano i valori in cui credevo", ha ripetuto con fermezza, ricordando anche la risposta sprezzante che ricevette da un comandante: "Brigadiere, non ha capito che più si gira la merda e più puzza?".

Accanto a lui ha parlato Mario Renis, all’epoca vicecomandante della stazione di Alfonsine. Renis ha ribadito di aver riconosciuto la voce di Orazio Tasca in una delle telefonate estorsive, ascoltata anni fa grazie alle registrazioni relative a un diverso procedimento, quello relativo al rapimento dell’imprenditore Roberto Contarini avvenuto nel 1987 sempre ad Alfonsine, che culminò con l’uccisione del carabiniere Sebastiano Vetrano durante un tentativo di consegna del riscatto ai tre odierni imputati, che per quel caso furono condannati.

"Era una voce riconoscibilissima – ha detto –. Ma quelle del caso Minguzzi non mi furono mai fatte sentire dai superiori. Le ho ascoltate solo nel 2018, quando il caso è stato riaperto". La deposizione ha suscitato un duro confronto con la memoria di come, secondo quanto dicevano altri superiore, "nella caserma di Alfonsine tutti ascoltavano tutto". L’assenza di Rocco, già comandante della compagnia di Ravenna e da anni al centro di polemiche per i suoi mancati esami in aula, ha spinto la Corte a valutare le sue dichiarazioni precedenti. In passato, proprio nei suoi appunti, compariva l’indicazione secondo cui Tasca sarebbe stato la voce del telefonista nelle due chiamate chiave del sequestro. Il processo, che in primo grado si era concluso nel giugno 2022 con l’assoluzione degli imputati, si avvia ora alla fase finale. L’udienza del 30 settembre, fissata alle 9.15, sarà quella della discussione e, salvo imprevisti, della sentenza. A distanza di quasi quarant’anni, la vicenda del giovane carabiniere gettato nel fiume con un blocco di cemento alla caviglia resta uno dei cold case più inquietanti della storia giudiziaria italiana. Ma le parole pronunciate ieri in aula, tra indignazione e memoria, confermano che le ferite di quel 1987 non si sono mai chiuse.

Lorenzo Priviato