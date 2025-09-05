"Noi più forti di furti e incendi"

Alessandra e Barbara parrucchieri è il salone di acconciatrici unisex di piazza Umberto Ricci a Massa Lombarda che ha aperto i battenti il 26 aprile del 1989. Alessandra Muccinelli e Barbara Samorini sono le titolari, che si avvalgono della preziosa collaborazione di Mery, dipendente da 8 anni. Alessandra Muccinelli e Barbara Samorini sono in società da 36 anni e, tutto, è nato un po’ per caso, anche perché le due protagoniste non si conoscevano.

"Alessandra – ha raccontato Barbara – aveva appena aperto l’attività da 6 mesi, mentre io avevo maturato l’esigenza di mettermi in proprio dopo 10 anni da dipendente. Tramite amicizie comuni ci siamo ritrovate. Dopo un breve periodo di ‘prova’ abbiamo deciso di avviare un sodalizio che va avanti, appunto, da 36 anni". Alessandra Muccinelli è originaria di Bagnara di Romagna ed è cresciuta nel salone di Gigliola Rivalta. Barbara Samorini invece è di Massa Lombarda ed è cresciuta, lavorando per una decina di anni da Anna Guidani.

"Il nostro rapporto – ha proseguito Barbara Samorini – è sempre stato basato sulla fiducia, improntato al massimo rispetto. Questa unità d’intenti, sommata alla grande forza d’animo, ci ha permesso di superare diversi ostacoli, come ad esempio un furto e, soprattutto, un incendio. Ci siamo rimboccate le maniche e, nell’ottobre del 2005, dopo che l’incendio distrusse il salone di via Castelletto, ci siamo trasferite nel nuovo locale di piazza Umberto Ricci. Un grazie sincero va a tutti i nostri clienti che ci hanno sempre supportato e incoraggiato".

Il salone di Alessandra e Barbara parrucchieri è all’avanguardia e al passo coi tempi: "Bisogna essere sempre sul pezzo ed è per questo che partecipiamo costantemente a corsi di aggiornamento. Il nostro punto di forza è tuttavia la cura e la salute del capello. Puntiamo molto sui trattamenti della cute e della lunghezza del capello perché, con un capello sano, si può fare qualsiasi cosa. Ad esempio ci affidiamo a Loobia, linea di prodotti elaborati con olii pregiati, spremuti a freddo, in grado di dare lucentezza e bellezza ai capelli. Anche i ‘colori’ utilizzati, sono vegani".

Il salone di piazza Umberto Ricci si sviluppa su una superficie di circa 90 metri quadrati. All’interno si trovano tre postazioni lavatesta, quattro postazioni lavoro e quattro postazioni ‘tecnico’ per l’applicazione di colori e permanenti.

Inoltre, il salone è dotato di un privé per la diagnosi gratuita dello stato di salute del capello e per i relativi trattamenti, come ad esempio i massaggi della cute e ai capelli: "Fra le strumentazioni, siamo dotate di una lampada ai fotoni per l’eliminazione delle cellule morte; di una lampada per l’ossigeno, sempre per la cute e i capelli". Alessandra e Barbara, attive anche sui social e presenti su Facebook e Instagramm, sono aperte, su appuntamento, il martedì dalle 10 alle 18; il mercoledì dalle 12 alle 20; giovedì dalle 9 alle 17; venerdì dalle 10 alle 19; sabato dalle 9 alle 18.

"Le nostre clienti provengono dal Lughese e dall’Imolese. Per quanto riguarda invece le tendenze per l’autunno, il capello mosso è il più ricercato. Il rame, il castano e il castagna sono i colori della moda. Restano le classiche mèches, ma ora si tende soprattutto alle sfumature su colori omogenei, tendenti alle tonalità dell’autunno".