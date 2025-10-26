"Noi produttori uniti per promuovere l’Albana"

Valorizzazione è la parola chiave nonché l’obiettivo principe quando si parla di vino ‘made in Romagna’. Perché se molto è stato fatto in questi anni, molto altro è necessario per farsi spazio in un mercato sempre più difficile e competitivo. A tracciare una strada è ‘Brisighella, anima dei Tre Colli’, associazione che raccoglie il 95% dei vignaioli del territorio. Per la prima volta si presenta con un proprio stand in piazza del Popolo a Ravenna, in occasione di ‘GiovinBacco’, dove sono presenti ben 19 cantine aderenti. Oggi dalle 17 alle 19, alla biblioteca Oriani, è stata inoltre organizzata una masterclass, intitolata ‘Canto antico, voce nuova. L’Albana di Brisighella e il progetto Brix’, con relatore lo scrittore, giornalista e critico del vino, Armando Castagno. A parlare dell’associazione è il presidente Cesare Gallegati, fra i fondatori, ‘motore’ del progetto e titolare dell’azienda agricola Gallegati di Faenza.

Perché è nata ‘Brisighella, anima dei Tre Colli’? "Per valorizzare e alzare il potenziale emozionale di un territorio con una storia che non è mai stata ben comunicata. Il nostro è un territorio articolato a livello geologico che comprende i terreni pre-collinari in calce, il gesso e la collina, in grado di produrre vini diversi ma legati da una grande qualità".

Tutto è iniziato nel 2023, su iniziativa dei cinque soci fondatori con l’idea di aggregare tutti i produttori. Qual è stata la vostra prima mossa? "Hanno subito aderito tante cantine e, dopo il grave problema dell’alluvione che ha lasciato ‘ferite’, molti altri produttori si sono associati. Da subito abbiamo pensato di promuovere la regina dei vini, l’Albana, a cui è stato assegnato per la prima volta lo stato di Docg (Denominazione di origine controllata e garantita) nel 1987, con il progetto ‘Brix’ che prevede un disciplinare condiviso e più restrittivo". Come mai siete partiti proprio dall’Albana? "Semplicemente perché l’Albana è molto presente nel Brisighellese: abbiamo circa 200 dei complessivi 800 ettari di terreno complessivi per la coltivazione dell’Albana in Romagna. ‘Brix’, parola di origine celtica che significa ‘luogo scosceso’, fa riferimento ai nostri terreni di qualità. Per produrre un vino moderno dal respiro internazionale, nel disciplinare abbiamo inserito la lavorazione in legno che dà nobiltà al vino molto bevibile".

Già da tempo si parla di ‘Rinascimento dell’enologia romagnola’. Cosa ne pensate? "Sì, il processo è in atto e fa riferimento alla recente rinascita della qualità e dell’innovazione nella produzione vinicola del territorio, con focus sulla riscoperta e valorizzazione dei vitigni autoctoni e su tecniche di cantina moderne. Questo percorso si contrappone a pratiche passate meno curate con vini di minore pregio, portando a un riconoscimento della qualità, con vini come il Sangiovese, l’Albana e il Trebbiano romagnolo che possono dire la loro a livello nazionale e internazionale".

A che punto è il percorso? "Al di là delle intenzioni, c’è ancora molto da fare per spuntare prezzi più alti rispetto ad altre regioni, perché ancora manca il percepito della qualità che si fa in Romagna".

