"Noi saremmo la ”solita minestra”? Ranalli pensi a risolvere problemi"

Quello di "solita minestra" è un termine che proprio non va giù alle forze politiche nuove o tornate di recente sulla scena lughese in vista delle amministrative della primavera prossima. A definirle tali è stato il sindaco uscente, Davide Ranalli, nel corso di una intervista rilasciata al nostro giornale.

"Riteniamo l’intervista dell’ormai ex sindaco Ranalli un vero capolavoro di propaganda condita dal migliore qualunquismo – sottolineano dalla sezione lughese del movimento Area Liberale –. La sua presunzione e supponenza sono sorprendenti considerando che non hanno impedito che Lugo si allagasse. La realtà è ben diversa dalla narrazione di un sindaco uscente e alla ricerca di lavoro".

Piccata anche la reazione di Fratelli d’Italia che interviene tramite il referente per Lugo e la Bassa Romagna, Rudi Capucci. "Chi segue la politica locale ha visto il sindaco esprimere recentemente ragionamenti di alto livello sull’utilizzo dei fondi del Pnrr, fare le pulci al governo, dare lezioni al presidente del consiglio e dispensare pagelle di adeguatezza ai partiti di opposizione – rileva Capucci –. Questa sua smania è chiaramente una strategia volta a distrarre l’attenzione dei cittadini lughesi. I due eventi sfortunati, l’alluvione e la tromba d’aria, che hanno colpito il nostro territorio, hanno messo a nudo tutta l’inadeguatezza amministrativa e soprattutto organizzativa del nostro sindaco. In più, in questi ultimi mesi, abbiamo visto il peggio che ci si potesse aspettare, dai fondi sperperati nel teatro, agli acquisti mirabolanti di immobili inutili, come quello di via Macello Vecchio bocciato anche dalla Regione che ha estromesso il Comune di Lugo da un bando di 800.000 euro, definendo il progetto inadeguato ed insufficiente. A Lugo, chiunque può valutare le condizioni generali del centro storico a partire dai bagni pubblici del Pavaglione, degni della sceneggiatura del famoso film ‘Noi ragazzi dello zoo di Berlino‘".

"Caro sindaco Ranalli – conclude Capucci lanciando un appello diretto –, ci risparmi le sue prediche e metta le sue energie per quello per cui viene pagato, ovvero per risolvere alcuni dei problemini che sono sotto agli occhi di tutti".

Anche ai Repubblicani la "solita minestra" proprio non va giù. "Rappresento un partito che non definirei vecchio, se mai antico – precisa il referente Mario Betti – che in particolare negli ultimi tempi , ha idee moderne e innovative . Al Pri mancano solo i numeri , che pian piano stiamo recuperando".

Monia Savioli