Noi vi diamo il buongiorno con il nostro ‘Giornalotti’

Nella scuola ’Maria Bartolotti’ di Savarna dallo scorso anno realizziamo un giornalino scritto da noi bambini, grandi e piccini. Visto che un giornale deve avere un nome e un simbolo che lo rappresentano e che devono nascere dalle nostre idee, siamo stati tutti coinvolti facendo delle proposte: per decidere il logo e il titolo ogni bambino di tutte le classi ha disegnato e pensato qualcosa che secondo lui poteva stare bene nel giornalino. In ogni classe sono state votate le diverse proposte e i due simboli e titoli con voti più alti sono andati in finale, poi abbiamo votato nuovamente i 10 loghi (perchè 2 x 5 =10) e i 10 titoli. Abbiamo fatto una vera e propria votazione usando una scheda elettorale e un gruppo di bambini si è occupato di consegnarci un foglio e una penna su cui scrivere la nostra scelta e alla fine ha controllato e contato tutti i voti per determinare le proposte con più voti. Il titolo e il logo più votati sono diventati il nome ufficiale e il simbolo del giornalino della nostra scuola. Il nostro giornalino si chiama “Giornalotti - il corriere della Bartolotti-”, perchè “giornale+Bartolotti= Giornalotti”, il logo è formato invece da due penne incrociate sopra a un foglio.

Scrivere un giornale non è facile. Nella scrittura partecipano tutte le classi dalla prima alla quinta e occorre organizzarsi bene suddividendo il lavoro e decidendo gli argomenti in modo da evitare articoli simili. Spesso raccontiamo fatti accaduti che riguardano il paese o la scuola, anche le gite o le feste, ma mettiamo pure qualcosa di divertente come indovinelli, battute, giochi e storie di paura.

Per esempio noi di classe quinta abbiamo scritto diversi articoli che riguardano l’uscita didattica all’isola degli Spinaroni, un approfondimento sugli insetti e una testimonianza relativa all’alluvione. Scegliere l’argomento dell’articolo e pensare come scriverlo tutti insieme o a gruppi non è facile perché per collaborare tra di noi occorre mettersi d’accordo. Ci occupiamo anche della parte grafica realizzando disegni, vignette, e anche qualche battuta divertente. Dopo aver finito di scrivere e disegnare, i nostri elaborati vengono impaginati ed infine il Comune di Ravenna stampa una copia per ciascun bambino della scuola.

Quando finalmente ci consegnano il giornalino reagiamo in modo diverso: alcuni guardano subito gli articoli della nostra classe per vedere come sono venuti, altri sono curiosi di vedere le pagine scritte dalle altre classi, vedere se ci sono delle attività o giochi, ad alcuni invece piace guardare subito nella pagina degli indovinelli.

Classe 5^ A

Scuola primaria ‘Bartolotti’

di Savarna

Insegnante Sara Mariani