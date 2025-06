Noir e dark romance. Libri per tutti i gusti

Quest’anno i libri saranno i protagonisti dell’estate a Cervia grazie alla nuova libreria Ubik – aperta da fine 2024 in viale Roma 19/D – che tra giugno e agosto organizzerà la sua prima rassegna letteraria “Un’estate di sale e libri”, un appuntamento che si rivolge sia agli abituali frequentatori della libreria che ai tanti turisti che ogni estate affollano le spiagge della Riviera romagnola. La rassegna conta sei appuntamenti, pensati per incontrare gli interessi di tutti i lettori.

Il primo appuntamento da segnare sul calendario è sabato 14 giugno alle 21.30 con la giovane scrittrice Beatrice Benicchi, che presenterà il suo romanzo d’esordio “Non per cattiveria” (Feltrinelli Gramma), un affresco di una Milano spietata, popolata da un’umanità sfuggente fatta di influencer e personaggi senza scrupoli. Giovedì 19 giugno alle 21.30 Sandra Bonzi presenterà il suo nuovo romanzo “Una parola per non morire” (Garzanti), il terzo capitolo della serie di gialli con protagonista Elena Donati, giornalista che si trova a vestire i panni di detective.

Spazio al romance per i primi due appuntamenti del mese di luglio: sabato 5 luglio alle 18 Melissa Pratelli firmerà le copie di Interference (Sperling&Kupfer), il quarto volume della saga Off Love ambientata nel mondo dell’hockey su ghiaccio, mentre sabato 12 luglio – sempre alle 18 – saranno in libreria le giovani scrittrici Claire Dee e Giorgia Fiorella con i loro romanzi “Until the end. La condanna del proibito” e “My baby. Illusione” (Sperling&Kupfer), appartenenti al sottogenere del dark romance.

Sabato 26 luglio alle 21.30 si torna al giallo con Gabriella Genisi e il suo nuovo romanzo “Una questione di soldi” (Sonzogno), l’attesissimo ritorno di Lolita Lobosco, mentre la rassegna si chiude nuovamente all’insegna del romance sabato 2 agosto alle 18 con Alessia Merola e il suo primo romanzo “Abroad. Un anno per innamorarsi”.