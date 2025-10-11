’Nomadic’, viaggio nella biodiversità

La rassegna Acqua - il progetto di Ater Fondazione e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna - porta oggi alle 20.45 al Teatro Comunale di Russi ’Nomadic. Canto per la biodiversità’, uno spettacolo di Telmo Pievani e Gianni Maroccolo (ex Litfiba, Cccp e Csi), che esplora le rotte migratorie – umane e animali – con empatia e profondità, ponendoci di fronte alla realtà che tutti i popoli della Terra hanno una radice comune.

Sul palco un ensemble d’eccezione, capace di intrecciare parole, musica e immagini in un racconto corale che attraversa confini geografici e interiori.

Un invito a riconoscere e celebrare la diversità come la nostra più grande ricchezza e fonte di resilienza, superando le barriere mentali e fisiche che abbiamo eretto.

Un’esperienza inedita e immersiva che lascia spazio alla riflessione e alla scoperta, un ponte tra arte e scienza che mostra come queste due sfere possano unirsi per comunicare temi complessi in modo accessibile e coinvolgente. La testimonianza che il potere dell’arte può ispirare consapevolezza e cambiamento, portando lo spettatore a interrogarsi sul significato profondo della migrazione e sulla nostra connessione con il mondo naturale.

Le musiche sono di C.S.I. - Consorzio Suonatori Indipendenti, Philip Glass, Litfiba, Claudio Rocchi, Marlene Kuntz, Gianni Maroccolo, PGR - Per Grazia Ricevuta; Franco Battiato.

I protagonisti dello spettacolo: Telmo Pievani: testi e voce narrante Gianni Maroccolo: direzione musicale basso, electronics Angela Baraldi: voce Andrea Chimenti: voce e chitarra Antonio Aiazzi: tastiere , fisarmonica e piano Simone Beneventi: vibrafono, percussioni Simone Filippi: voce, percussioni, electronics.

La rassegna Acqua è resa possibile grazie al contributo di Fondazione del Monte di Bologna e di Ravenna e al sostegno di Crédit Agricole e Fondazione Teatro Rossini di Lugo.

Per informazioni e prenotazioni: acqua@ater.emr.it; biglietto unico: 5 euro https://www.ater.emr.it/it/festival-e-rassegne/acqua