Nome falso ai vigili, denunciato

False generalità alla polizia locale perché guidava senza patente, denunciato un cittadino originario del Marocco. I fatti risalgono ad alcuni giorni fa, quando durante un normale posto di controllo, gli agenti hanno fermato un’auto di grossa cilindrata alla cui guida c’era un uomo di origine nordafricana. Alla richiesta dei documenti l’uomo in un primo momento ha dichiarato di non averli con sé e poi ha fornito false generalità. Insospettiti, gli agenti hanno accompagnato il conducente al comando della Polizia Locale della Bassa Romagna. Dai successivi accertamenti è emerso che il soggetto aveva agito così poiché gli era stata revocata la patente. A quel punto è scattata la denuncia per ‘sostituzione di persona’, ‘false dichiarazioni a pubblico ufficiale’ e rifiuto di esibire i documenti d’identità.