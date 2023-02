"Nomina di Magrini in Ausl, presenterò un’interrogazione"

La nomina dell’ex direttore generale dell’Aifa Nicola Magrini alla guida dell’Unità operativa Qualità e Governo Clinico dell’Ausl Romagna finirà sulla scrivania del Ministro della Sanità. A depositare un’interrogazione parlamentare è Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia, che con il documento chiede di fare chiarezza sull’affidamento dell’incarico. Dagli approfondimenti di FdI, infatti, emerge il ricorso a una procedura d’assunzione non consentita e comunque sconsigliata dall’Anac, l’Autorità nazionale anti corruzione. A presentare il documento sono stati ieri il parlamentare e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Alice Buonguerrieri e Luca Bartolini, responsabile di Fratelli d’Italia per il comprensorio forlivese. Parliamo dell’incarico "attribuito dal direttore generale Tiziano Carradori, uomo di fiducia del presidente della Regione Stefano Bonaccini - precisa Buonguerrieri - per un compenso annuo di 146.031 euro per cinque anni, con una procedura straordinaria".