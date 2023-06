Nomina di spessore per Figliuolo, il Sindaco di Ravenna, 'Risorse fresche per famiglie e imprese'

di Lorenzo Tazzari

Sindaco de Pascale, lei ieri ha definito la nomina del generale Figliuolo a commissario straordinario per la ricostruzione una nomina di spessore, anche se arrivata in ritardo. È dello stesso parere anche oggi, a mente fredda?

"Come struttura commissariale – risponde il primo cittadino di Ravenna, alla guida di una giunta di centrosinistra – avrei preferito un modello imperniato sulla Regione Emilia-Romagna e sugli enti locali, ma avevamo capito quasi subito che la scelta del governo sarebbe stata diversa".

E allora cosa avete fatto? Come avete deciso di intervenire?

" Abbiamo chiesto che venisse nominato con urgenza e fra le ipotesi circolate credo che Figliuolo sia una figura di primissimo piano che ha già dimostrato ampiamente il suo valore. Quindi, ripeto, mi sento certamente di confermare che si tratta di una scelta di assoluta qualità, giunta però in ritardo ma non si deve procedere con questo metodo anche nei prossimi passaggi".

L’unica dichiarazione fuori dal coro è stata quella del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

"Il presidente Bonaccini ha tenuto, credo giustamente, a rimarcare il fatto che da parte della Regione era venuta una disponibilità ad assumersi anche in prima persona questo impegno, dimostrando in questi giorni sempre un atteggiamento di estrema lealtà e correttezza nei confronti del governo. Qualcuno ha teso anche a rimarcare il fatto che mentre la Regione non criticava il governo, gli enti locali invece lo facevano".

C’è una frattura fra gli entri locali e la Regione?

"Voglio dire che non c’è alcuna divisione fra Regione ed enti locali, si lavora insieme come un solo uomo, quindi non ha senso alimentare queste voci".

Adesso da dove si parte? Dalle infrastrutture, dalle case, dalle aziende?

"Lo abbiamo detto alla premier Giorgia Meloni tre settimane fa e lo ribadiamo oggi, la priorità assoluta è fare entrare subito nelle casse delle famiglie e delle imprese risorse fresche perché possano far fronte al dramma che hanno vissuto. Il governo stanzi le risorse per dare continuità agli interventi di somma urgenza e il primo atto che deve compiere il commissario è accompagnarci e supportarci nel portare avanti le riparazioni delle frane e degli argini e nella definizione del piano strategico per l’incremento della sicurezza del territorio. I cittadini che hanno subito danni dall’alluvione fanno due domande: quando ci indennizzate e cosa state facendo perché non risucceda di nuovo".