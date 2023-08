"Non abbandoneremo il pubblico del teatro"

di Monia Savioli

Spari a salve, cassonetti gettati contro abitazioni e auto oltre a vandalismi di vario genere. Episodi che, negli ultimi mesi, sono stati attribuiti al mondo dei giovani, ma che – dal punto di vista dell’assessora alle politiche giovanili, cultura e legalità di Lugo, Anna Giulia Galegati – denotano soltanto il malessere di una sua parte ristretta.

"Io penso che i giovani stiano dimostrando forza di volontà e coraggio nell’affrontare anni complessi – dice – La pandemia ed eventi come l’alluvione non sono passaggi semplici per la loro crescita emotiva, sociale e culturale. Eppure a me piacerebbe far notare che nelle case delle persone colpite sono stati i giovani i primi a entrare con i badili, i tira acqua e tanti sorrisi. Una generazione che ci ha messo in guardia da tempo non sospetto sul cambiamento climatico. Con la Biblioteca Trisi – continua – abbiamo cercato di stringere il rapporto con gli adolescenti attraverso nuovi spazi ed attività, con l’Unione vengono realizzate iniziative grazie ai festival Ingranaggi, Elementi e Radio Web Sonora. A Villa San Martino si sta completando uno spazio destinato ai giovani così il nuovo Auditorium è pensato come un luogo che possa intercettare interessi e azioni di gruppi giovanili. Pensiamo al Tondo come a un luogo polifunzionale per associazioni di giovani che vogliono organizzare attività ricreative e aggregative ma anche come sede per l’Informagiovani e spazio di ascolto psicologico e di sostegno".

Sul fronte legalità, l’assessorato sta lavorando ad un "progetto sull’educativa di strada assieme ai Servizi del welfare e educativi e alla Polizia Locale perché il tema è complesso, trasversale – commenta Galegati. "Per gli episodi di vandalismo penso sia giusto basarsi sull’azione delle Forze dell’Ordine che anche nel caso degli spari a salve hanno individuato in poco tempo l’autore di un gesto che nulla ha a che fare con la civile convivenza. Non vorrei facessimo confusione sui piani. C’è un disagio e un malessere che vanno intercettati e poi ci sono fenomeni da trattare con gli strumenti che la legge ci mette a disposizione". Le iniziative culturali forniscono un supporto importante. L’autunno vedrà protagonisti, su questo fronte, di nuovo i libri. "Recentemente l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha vinto un bando Cepell con un progetto che vede Lugo e la Biblioteca Trisi come capofila ricevendo un finanziamento di circa 45 mila euro – spiega l’assessora –. Il progetto consolida, diffonde e innova le attività di promozione della lettura in Bassa Romagna, coinvolgendo 5 Comuni dell’Unione e proponendo un’estensione delle tappe di ScrittuRA Festival con il coinvolgimento delle scuole superiori, un potenziamento del progetto Mammalingua, lo sviluppo di un programma integrato di incontri con autori per le scuole primarie e secondarie di primo grado, la creazione di gruppi di lettori volontari per promuovere la lettura ad alta voce in Centri residenziali per anziani e l’acquisto di strumentazione, software, libri e segnaletica per il potenziamento del servizio di lettura inclusiva nelle biblioteche. Per ribadire che la nostra vocazione al libro – precisa –non si è fermata con l’avventura della Capitale del Libro ma che proseguiamo con slancio nella promozione della lettura. Inoltre, sempre grazie alla Biblioteca Trisi, stiamo lavorando anche a due mostre: una in occasione delle Giornate europee del patrimonio Culturale in collaborazione con l’Archivio storico di Lugo per mettere in luce un piccolo e interessante fondo di pergamene e l’altra, in collaborazione con l’associazione ‘Arriva il treno’, vuole ricordare i 160 anni dalla fondazione della ferrovia lughese. Sui due centenari, dell’Aereonautica e della vittoria di Enzo Ferrari al circuito del Savio stiamo organizzando un convegno, in ottobre, che metta in risalto l’iconografia del cavallino".

Per l’apertura del Rossini, pesantemente danneggiato dall’alluvione del maggio scorso, occorrerà aspettare ancora. "I luoghi di cultura sono parte dell’anima di una città. Del Teatro Rossini si è detto molto e tanta, in alcuni casi commovente, è stata la solidarietà di cui ha beneficiato. Gli interventi per riaprirlo sono numerosi ma ben pianificati come ci è stato illustrato all’ultimo consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Rossini di cui faccio parte. Nel frattempo – conclude - non intendiamo abbandonare il pubblico, specie dei ragazzi, e racconteremo al più presto le nostre idee per mantenere una programmazione".