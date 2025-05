"Non aumenteremo la Tari per il 2025. Il Pd stangherà"

"Tariffa rifiuti 2025: Barattoni vuole dare la stangata ai ravennati con un aumento del 9,8%". Lo afferma Veronica Verlicchi, candidata sindaco della lista civica ’La Pigna’.

"Il termine per l’approviazione dei rifiuti – attacca Verlicchi – è stato prorogato dal Governo Meloni al 30 giugno 2025. L’attuale Giunta Pd, furbescamente, non ha portato in consiglio comunale la delibera di approvazione con le relative tariffe, proprio per approfittare della finestra offerta dal Governo e attendere le elezioni per poi applicare l’aumento, se eletti. Un aumento che si somma al +25% registrato negli ultimi 4 anni a fronte di un progressivo ed evidente peggioramento del servizio di raccolta dei rifiuti".

Aumenti contro i quali noi, prosegue la candidata, La Pigna si è sempre e fermamente opposti in Consiglio comunale. "Per noi de La Pigna – conclude – , il taglio delle imposte comunali è indispensabile per poter sostenere e ancor più rilanciare l’economia cittadina".