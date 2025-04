"Non cambierà le sorti della città"

Renzo Casali, con in mano un settimanale di Ravenna, esordisce: "Alla fine quindi i reali verranno. L’ho appena letto. Quando è arrivata la notizia che Re Carlo era stato ricoverato, avevo subito immaginato che la visita sarebbe stata annullata, anche perché non vanno più a trovare il Papa, viste le sue condizioni di salute. E invece vengono lo stesso. Sinceramente non credo che la visita cambierà le sorti della città. Io personalmente non andrei a visitare una città solo perché c’è stato Re Carlo o il Presidente della Repubblica, ma il mondo è vario. C’è gente che per i reali va giù di testa; quindi, può darsi che un po’ di turisti arrivino. I conti si faranno alla fine".