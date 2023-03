Non cambieranno quest’anno i canoni dei capanni da pesca

Invariato il canone di locazione anche nel 2023 per i 49 capanni da pesca ricreativa. L’amministrazione ha considerato che l’aumento sarebbe molto alto, la congiuntura economica non è favorevole e le famiglie necessitano di tutti i sostegni possibili. I capanni, inoltre, svolgono una funzione non economica, ma sociale ed aggregativa e i capannisti sono per lo più pensionati. Il canone annuo è di 374 euro a capanno e, per i capanni di metratura maggiore (numero 6) 1.023 euro e (numero 8) 818 euro.