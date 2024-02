"Non c’è il cardiologo di notte. Va tutelata la salute dei cittadini"

Si torna a discutere dello spostamento dell’Unità per la Terapia intensiva cardiologica per i pazienti con patologie coronariche degli ospedali di Faenza e Lugo, decisa nel 2022.

Da allora i pazienti cardiologici che prima usufruivano dell’unità in forze presso le Cardiologie dei due ospedali vengono ricoverati presso l’analoga unità dell’ospedale di Ravenna, oppure nel reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale di Faenza. Nella categoria rientrano i cosiddetti ‘pazienti cardiologici instabili’, fra cui anche i cittadini vittima di infarti.

Lo spostamento fu deciso dal momento che dal 2015 negli ospedali distrettuali non sono più previste le unità di quel tipo: da alcuni anni, ad ogni modo, i pazienti che avevano bisogno di un monitoraggio costante venivano già inviati agli ospedali di Ravenna e di Forlì.

Sul tema interviene ora la Fials, Federazione italiana autonomie locali e sanità: "Durante le ore che vanno dalle 20 di sera alle 8 di mattina non è prevista la presenza di un cardiologo di guardia. Così facendo si mette a rischio, di fatto, la salute dei pazienti cardiologici ricoverati al Pronto soccorso o presso i reparti di medicina. O, peggio, questi ultimi, vengono trasferiti negli ospedali di Forlì e Ravenna. L’Ausl Romagna sta provvedendo a tagliare i servizi e a trasformare, di fatto, la natura stessa degli ospedali. La Fials chiede all’azienda di tutelare la salute dei cittadini e di mettere gli operatori sanitari nelle migliori condizioni possibili per svolgere le proprie mansioni lavorative. L’assessore alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, Raffaele Donini, sta mettendo a rischio la salute dei cittadini".

La Fials si dice pronta alla mobilitazione: "Va trovata un’adeguata soluzione che tuteli in primis la salute dei cittadini. Saremo sui territori anche con la tenda itinerante all’esterno di ogni nosocomio del territorio emiliano-romagnolo".