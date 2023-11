Non c’è un modo più semplice per chiedere i danni?

Sono uscite (finalmente) le disposizioni per chiedere il rimborso dei danni subìti per l’alluvione avvenuta nel maggio 2023 in Emila-Romagna.

Le disposizioni per accedere al sito online sono contenute in una cinquantina (forse più) di pagine messe a disposizione dai Comuni. Da notizie ricevute da parte di chi ha affrontato l’impresa risulta che il programma si inceppa a metà percorso e non consente di proseguire.

Mi chiedevo se non ci fosse una strada più razionale e semplice per affrontare il problema. L’impressione è che tutto questo serva solo a scoraggiare il ’povero alluvionato danneggiato’ ad affrontare un tale delirio burocratico. Non dico tutto questo solo come ’povero alluvionato’, ma come tecnico che dovrei affrontare questa assurda procedura burocratica, dall’esito probabilmente incerto.

Werther Pattuelli

Servizi

Ma l’autolettura del gas

è necessaria o no?

Hera ogni mese avvisa con sms, email ed anche con le notifiche sul sito web, sollecitando a provvedere all’autolettura del contatore del gas. Eppure, sul sito web della stessa Hera, proprio nell’area del sito in cui sarebbe possibile registrare l’autolettura... è scritto da mesi che questa non è necessaria! Tutto molto italico, no?

Enrico Bonfatti