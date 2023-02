Pubblichiamo su richiesta dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Ravenna in riferimento all’articolo pubblicato il 29 gennaio. "Abbiamo appreso dal vostro articolo che un iscritto all’Ordine dei consulenti del Lavoro di Ravenna con studio a Fusignano (Ra) risulterebbe fra gli indagati per ’permessi di soggiorno e carte false’. Non risulta iscritto all’albo di Ravenna alcun professionista Consulente del Lavoro che ha sede di svolgimento attività a Fusignano".

Pubblichiamo il testo per sgombare il campo da equivoci che possano essere insorti, ma corre l’obbligo di precisare che mai nel nostro articolo o nella titolazione relativa abbiamo fatto riferimento a professionisti con studio a Fusignano come si riferisce, bensì a un professionista ’di’ Fusignano inteso come originario della località. Nel testo dell’articolo non si fa peraltro alcun riferimento a consulenti del lavoro ma a ’un consulente’.

La redazione