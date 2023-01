"Non denunciò l’ex vigile", comandante alla sbarra

Ieri in tribunale a Ravenna, davanti al giudice monocratico Natalia Finzi (vice procuratore onorario Katia Ravaioli) si è aperto il processo che vede il comandante dei vigili urbani della Romagna Faentina, Vasco Talenti, imputato per omessa denuncia aggravata (articoli 361 e 363 del codice penale). Il contesto è quello delle inchieste che hanno riguardato il 53enne ex agente della polizia locale Gian Carlo Valgimigli, poi condannato per estorsione e con altri processi in corso. Talenti, difeso dall’avvocato Lorenzo Valgimigli (ieri sostituito in aula dalla collega Alice Rondinini), arrivato da Imola nel giugno del 2019, era stato sentito come tanti altri dalla procura in relazione all’operato dell’ex agente Valgimigli. Ed è probabilmente in quella sede che sono emersi particolari tali da indurre gli inquirenti a compiere un ulteriore vaglio sull’operato del comandante trasformando la sua posizione da quella di semplice persona informata sui fatti a quella di indagato, poi rinviato a giudizio. Del fascicolo vi è traccia in un verbale di deliberazione di giunta con la quale l’Unione della Romagna Faentina ha dato via libera alla concessione del patrocinio legale del proprio dipendente. Durante il processo si chiarirà se, anche in ragione del clamore cittadino che sollevava per certi versi la condotta appariscente di...