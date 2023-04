Non fu resistenza: assolto In manette dopo la multa I passanti filmano tutto

Alla multa per divieto di sosta reagì con stizza, colpendo con una manata l’auto della Polizia locale che aveva appena redatto il verbale. Da lì in poi fu un’escalation di tensione, che portò gli agenti ad ammanettare, per portarlo al comando, un 32enne cittadino ucraino per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire la generalità. Alcuni passanti, sorpresi da un’azione così energica, avevano ripreso tutto, e la visione di quel filmato ha indotto il giudice onorario Roberta Bailetti ad assolvere l’imputato da tutte le accuse con formula piena. La stessa Procura, col viceprocuratore Adolfo Fabiani, alla luce di quanto emerso aveva chiesto l’assoluzione, sebbene con la formula dubitativa. Il 32enne era accusato di avere usato violenza e minaccia nei confronti degli agenti della Locale, alzando un pugno e urlando all’indirizzo degli stessi al fine di evitare di salire sull’auto di servizio per essere portato e identificato al comando, per poi dimenarsi e scalciare.

Sentita in aula, l’allora fidanzata ha raccontato che l’uomo, quella sera del 31 gennaio 2020, era sceso di casa per comprare pane e sigarette. Poco dopo, sentendo le sue urla, si era precipitata in strada, trovando il compagno bloccato a terra dagli agenti. Un’azione che gli avrebbe provocato arrossamenti e qualche ecchimosi, fotografate ma per le quali ritenne di non andare al pronto soccorso. La stessa ha riferito che era tornata in casa per prendere i documenti, per consentire un’identificazione sul posto, ma proprio in quel momento era stato caricato e portato via. Raggiunto il comando, a lei alcuni agenti avrebbero ammesso che "il collega anziano si era un po’ innervosito", e che inoltre conoscevano il 32enne come "bravo ragazzo". La ragazza era inoltre preoccupata per quell’azione così vigorosa dei poliziotti in quanto l’ex compagno "soffre di epilessia". Il titolare di un ’compro oro’ di via Maggiore aveva filmato la scena fornendo quella ripresa a beneficio del fermato, ritenendo quanto visto un sopruso: "In tanti anni mai visto nulla di simile", ha detto ieri in aula. Il filmato non avrebbe evidenziato l’azione di resistenza del giovane, che era intenzionato a farsi identificare ma sul posto, ritenendo di non avere fatto nulla di tanto grave. Per l’avvocato difensore, Simone Balzani, quel video "non mostra le violenze contestate all’imputato", il quale "voleva esibire i documenti, ma alla compagna non fu dato il tempo necessario di andarli a recuperare".