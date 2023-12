"Non me ne vado di qui". L’edicolante in trincea

La fine del 2023 si avvicina, e con lui anche il termine ultimo entro il quale il negozio di parrucchiera e l’edicola all’interno dell’ospedale di Ravenna dovranno chiudere e liberare definitivamente gli spazi. In quell’area infatti verrà realizzato un ristoro per gli studenti di Medicina che hanno lì a pochi metri la loro sede universitaria. Una decisione che non è piaciuta alle titolari delle due attività, Gabi Tilsen dell’edicola, e Donatella Venturella del salone di parrucchiera. Da alcune settimane avevano anche avviato una petizione contro lo sfratto che in poco tempo ha raggiunto un migliaio di firme. Particolarmente agguerrita è Gabi Tilsen, che gestisce l’edicola dal 2011. "Non trovo giusto andare via così – spiega – anche perché quando io sono subentrata dodici anni fa ho pagato 205mila euro per l’avviamento, oltre a 15mila euro per l’attrezzatura. Certo l’attività non ha più un valore così alto, i tempi sono cambiati ma non posso neanche abbandonare tutto così". Per questo Tilsen si è rivolta a un avvocato per raggiungere, tramite la Camera di commercio, una mediazione.

"La mia idea – prosegue Gabi Tilsen – è di poter rimanere qui finché non verrà pubblicato il bando per affidare l’attività di ristoro che verrà realizzata qui, così da poter ottenere l’avviamento. Non ho nessuna intenzione di partecipare all’eventuale bando perché io non sono una barista, ma un’edicolante. Ma se devo andare via subito chiederò i danni".

L’Ausl ha in progetto la riqualificazione del piano rialzato del blocco 11 per trasformarlo in un’area di servizi di supporto agli utenti che accedono all’ospedale, tenendo conto di tutte le nuove esigenze che nel corso degli ultimi anni si sono maggiormente evidenziate, tra queste anche il recente insediamento e sviluppo della Facoltà di Medicina. L’idea, nella zona dove ora sono le due attività, sarebbe quella di realizzare un ristoro, una sorta di mensa per gli studenti, ampliando solo il servizio di bar, che al suo interno ospiterebbe anche una rivendita di giornali, ma sempre con la stessa gestione. Nessun posto invece per il salone di parrucchiera. In un primo momento invece era sembrato che ci fosse per entrambe una concreta possibilità di rimanere, partecipando e vincendo una sorta di concorso pubblico. Ma non è andata così. "Mi sto preparando a chiudere e a trasferire tutto, anche perché nessuno ha risposto alle nostre domande, né ci ha fatto sapere qualcosa" sottolinea con malinconia Donatella Venturella, titolare del negozio di parrucchiera a fianco all’edicola.

Annamaria Corrado