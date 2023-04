"Non mi piacciono i tuoi amici" Le tira i capelli, genitore in aula

Qualche schiaffo, quando lei non obbediva, e una tirata di capelli, perché si rifiutava di consegnare il cellulare, che poi il padre ha rotto lanciandolo sul pavimento. Episodi che sono costati al genitore 40enne l’accusa di abuso dei mezzi di correzione, col processo in corso davanti al giudice Cosimo Pedullà. L’accusa contesta una serie di episodi, fino al 19 gennaio 2021, quando l’uomo fu allontanato un mese da casa poiché colpito da un divieto di avvicinamento ordinato dal Gip. In particolare, avrebbe alzato le mani troppo spesso sulla figlia, minorenne, la quale si era poi confidata con un amico e un insegnante. E da qui era partita la denuncia. In un’occasione il 17 dicembre 2020, le aveva tirato i capelli con forza, per poi romperle il cellulare, lanciandolo a terra. Ieri, tutelato dall’avvocato Carlo Benini, l’imputato ha offerto la propria versione dei fatti. Ha spiegato che in quel periodo la ragazza era disobbediente, rincasava agli orari più disparati e il suo rendimento scolastico era in calo. Questo, a detta del genitore, per colpa delle compagnie che aveva iniziato a frequentare, "ragazzi più grandi di lei, che fumavano. E non mi piaceva. Nella nostra cultura – sono cittadini romeni (ndr) – funziona così". Per questo, quel giorno di fine 2020, irritato dal fatto che stava sempre al telefono,

il padre avrebbe preteso di vederlo. Poi, al rifiuto della giovane, lui aveva perso le staffe, afferrandola per i capelli mentre lei cercava di rifugiarsi in camera, e rompendole l’apparecchio. "Il giorno dopo gliene ho comprato uno nuovo", ha precisato ieri, cercando di ridimensionale l’accaduto. Oggi, ha aggiunto, i rapporti sono notevolmente migliorati dopo che la figlia ha cambiato classe, passando dalle medie alle superiori. "Oggi è la migliore della classe – ha detto il padre –, in casa è tornata ad essere obbediente e a rispettare gli orari". La madre, sentita a sua volta, ha confermato le circostanze. Prossima udienza, con probabile sentenza, a giugno.

l. p.