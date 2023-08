‘Non mollo’ al parco Tassinari Mercato e note di solidarietà

"Il fango si è seccato ma io sono ancora alluvionato". È il claim della locandina di ‘Non Mollo’, realizzata dal fumettista Andrea Zoli per promuovere un evento di beneficenza in programma sabato 26 agosto dalle 17 alle 24 al parco Tassinari di Faenza. "L’iniziativa – spiega Mattia Verbeni, uno degli organizzatori –, nasce da una telefonata tra amici, con l’obiettivo di dare una mano alle attività che sono state colpite dall’alluvione. Abbiamo deciso di organizzarla perché gli eventi sono la linfa della vita cittadina. Il nostro principio è infatti dare spazio alle attività e raccogliere fondi da destinare a chi ha subìto in prima persona l’alluvione". Mosse da questo ideale, sono state invitate e hanno aderito alcune realtà direttamente colpite dagli eventi di maggio come la pizzeria O Fiore Mio Hub, la pasticceria Sebastiano Caridi e la rosticceria Lowe, "ma anche Pluz tra i ceramisti, l’apicoltore Granfavo di Brisighella, che ha perso un terzo delle sue arnie, e la sartoria Cavina di Castel Bolognese". Non saranno le uniche presenti, come ha spiegato l’altra organizzatrice Mara Altini: "Ci sarà anche il bar Botanico, il birrificio La Mata, i ragazzi di Never Wine Alone, tante realtà musicali tra cui Liverani, Mystic Doll, Casa della Musica, il duo Piergiacomo Zauli, e il GreenTa bar del Rione Verde".

Nel corso della giornata il parco Tassinari diventerà quindi luogo di incontro e di intrattenimento, e sarà inoltre allestito "un mercato con tante bancarelle di abbigliamento, ceramica, accessori, cosmetica e gadget – ha riferito Altini –, una zona olistica con nove operatori, poi ci sarà l’animazione per bambini, un gonfiabile, il truccabimbi e i giochi in legno. Ci sarà anche la possibilità di usufruire del servizio di taglio dei capelli a cura del parrucchiere Luca B, e ancora musica e street food". Prevista infine l’esibizione dei Musicanti di San Crispino. "Avevamo in programma un altro evento in quel fine settimana – ha detto Luciano Dal Borgo di Accademia Medievale e Rione Verde –, ma quando questi ragazzi si sono presentati con questo intento abbiamo dato loro la priorità, per l’importanza che possono costituire momenti di questo tipo". Per l’occasione è stata lanciata una raccolta fondi. Il ricavato dell’evento, tolte le spese di organizzazione, sarà devoluto alle famiglie bisognose.