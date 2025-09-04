"Non palpeggiò le alunne". Assoluzione bis per il prof

La Corte d’appello di Bologna ha confermato l’assoluzione, già pronunciata in primo grado, dell’ex docente dell’istituto alberghiero di Cervia accusato di violenza sessuale su alcune studentesse per presunti palpeggiamenti. L’uomo, oggi prossimo ai settant’anni – difeso dagli avvocati Ermanno Cicognani e Maurizio Taroni –, era stato assolto dal Tribunale di Ravenna, e ora i giudici di secondo grado hanno ribadito che il fatto “non sussiste”, ritenendo che "non sia stata raggiunta prova sufficiente dei reati ascritti".

La vicenda era iniziata nel 2018, quando un gruppo di studentesse aveva denunciato il professore di Scienze dell’alimentazione, sostenendo che approfittasse delle lezioni per toccarle in modo inappropriato: massaggi alle spalle e al collo, contatti fugaci sul seno, sguardi considerati equivoci. Le ragazze, allora minorenni, avevano raccontato episodi che a loro dire avvenivano a porte chiuse o anche in classe, durante prove pratiche o momenti di esercitazione. La Procura aveva chiesto in primo grado la condanna a quattro anni, sottolineando la sistematicità dei comportamenti denunciati. Ma già il Tribunale aveva rilevato la fragilità delle dichiarazioni, giudicate spesso contraddittorie e condizionate da un meccanismo di "contagio" all’interno della classe. Tesi che la Corte d’appello ha fatto propria, arrivando però a una valutazione ancor più netta: i magistrati – Giuditta Silvestrini presidente, Maria Saieva estensore ed Eleonora Pirillo – hanno passato in rassegna le testimonianze una per una, giudicandole "ondivaghe, imprecise e contraddittorie". In particolare, i cosiddetti “massaggi” al collo e alle spalle sono stati qualificati come "contatti scherzosi, non lascivi": stringere forte le spalle di una studentessa non può essere letto come un gesto a sfondo sessuale. Per altri episodi, come lo sfioramento del seno, la Corte ha sottolineato la vaghezza delle descrizioni e il fatto che le stesse ragazze non avessero attribuito subito gravità a quei comportamenti. "C’è differenza tra poggiare il braccio e strisciarlo sul seno", osservano i giudici, aggiungendo che eventuali contatti fugaci possono avvenire casualmente in contesti di lezione.

Un punto centrale della sentenza riguarda la valutazione dell’ambiente scolastico: se è vero che un insegnante deve mantenere una distanza netta dagli allievi, i giudici rilevano che il docente, praticante di arti marziali, aveva una certa "abitudine al contatto fisico", che in sé non assume rilievo penale. "Il contatto fisico perde, entro certi limiti, la sua connotazione intima se avviene in maniera aperta e generalizzata". Secondo la Corte, dunque, "non sono stati riferiti in modo credibile toccamenti inequivoci", mentre i giudici prospettano la possibilità che tra le ragazze si sia innestato un processo di reciproca suggestione, capace di condizionare la percezione degli accadimenti. Da qui la conclusione: "È possibile che egli nutrisse un interesse sessuale verso le studentesse, non consono ma in sé penalmente irrilevante. Questo aspetto della personalità, vergognoso, non è reato".

Lorenzo Priviato