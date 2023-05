"Non possiamo fare festa ora" Cena itinerante rinviata di tre mesi

"Pensare di far festa come se niente fosse ci costa molta fatica, troppa; allora spostiamo la data di tre mesi". Comincia così il post degli organizzatori della Cena itinerante di Faenza che nel tardo pomeriggio di lunedì hanno deciso di rinviare la manifestazione. Così, dopo l’annullamento, non poco sofferto, della Musica delle Aie, a causa del maltempo e dell’alluvione è arrivato il rinvio della Cena Itinerante. La decisione era nell’aria, vista l’allerta meteo ma anche là difficoltà di fare festa in un momento difficile per la città, quando persone hanno perso tutto. Il tema di continuare o meno con gli spettacoli è stato affrontato sia dalle istituzione che dai privati e se il Comune almeno per il momento ha confermato Buongiorno Ceramica!, la due giorni alla quale collaborano una trentina tra ceramisti e botteghe ceramiche, una decina di musei e spazi espositivi che metteranno in scena mostre, eventi come ‘La colazione dei ceramisti’ e ‘L’aperitivo dei ceramisti’ durante i quali verranno messe in vendita tazzine e bicchieri, altri hanno deciso di fermarsi, anche in rispetto dei tanti faentini che stanno attraversando una situazione particolarmente difficile. Così, gli organizzatori della Cena itinerante, dopo la riunione di lunedì sera, hanno deciso lo spostamento della data.

"L’allerta rossa, le previsioni meteo disastrose, Faenza che ha già pagato tanto – si legge nella comunicazione ufficiale degli organizzatori –. Pensare di far festa come se niente fosse venerdì 19 ci costa molta fatica, troppa. Allora spostiamo la data di tre mesi. Prendiamo tutto il programma e lo portiamo nelle giornate dell’1, 2 e 3 settembre. E ci saremo tutti, noi e voi, con la voglia di partecipare e contribuire in tutti i modi possibili a riportare questo maggio in pari. La cena itinerante sarà a settembre e saremo tutti più leggeri, pronti a celebrare arte, cibo, vino, birra e spazi che ci stanno aspettando, alcuni già pronti. Sapete che questa cosa per noi è stata difficilissima da mettere in piedi e difficilissimo decidere di spostare. Ma contiamo su di voi, ci vedremo a settembre e sarà festa grande".