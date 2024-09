Non poteva avvicinare la ex. Arrestato agli Speyer

Avrebbe dovuto mantenersi a debita distanza dalla ex, una ragazza di Russi, perché il 12 settembre scorso il gip Janos Barlotti, dopo avere convalidato il suo arresto per stalking, gli aveva imposto il divieto di comunicare con la giovane con qualsiasi mezzo e di avvicinarsi a lei a meno di 500 metri. E invece la polizia locale venerdì pomeriggio lo ha sorpreso in piazzale Farini proprio assieme alla ex: uguale ad arresto in flagranza di reato, come avvallato dal pm di turno Monica Gargiulo, per un operaio 25enne di origine senegalese residente a San Pietro in Campiano.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’intervento è scaturito dalla zuffa tra due giovani: il 25enne appunto e un 24enne ravennate forse amico della ragazza e intervenuto, a suo dire, per difenderla. Dagli accertamenti eseguiti in prima battuta, è emerso che il 24enne e la giovane stavano camminando sotto ai portici dei giardini Speyer per recuperare alcuni oggetti di lei quando improvvisamente si sarebbe avvicinato il 25enne per prendere alcune delle cose della ex: e avrebbe contestualmente colpito il 24enne alla testa con una bottigliata, per poi proseguire l’aggressione con calci, pugni e persino con un morso.

Gli agenti hanno subito riconosciuto il 25enne per via di un recente episodio. L’8 settembre scorso, mentre percorrevano via di Roma, erano stati fermati da alcuni passanti perché una ragazza stava chiedendo aiuto dal parcheggio Segurini. Assieme alla giovane, c’era appunto il 25enne. La ragazza aveva raccontato agli agenti che lui, contro la sua volontà, la costringeva a fare delle cose. Dalla successiva denuncia, era emerso uno spaccato accusatorio fatto di minacce, insulti scenate in pubblico con bottiglie gettate a terra, tirate per i capelli, mani al collo, tentativi di spegnerle la sigaretta in faccia, tentativi di aprirle il cellulare; ma anche limitazioni della libertà personale con frasi del tipo: "Se non stai qui, ti spacco la faccia, se non vieni, vendo il tuo telefono e ti ammazzo, sai che è colpa tua, Dio ti vede".

E’ in questo contesto preliminare che il gip aveva emesso la misura restrittiva. Ieri mattina davanti al giudice Antonella Guidomei, il 25enne, difeso dall’avocato Gianluca Vichi, ha ammesso che lui in effetti si trovava assieme alla giovane sebbene consapevole del divieto di avvicinamento. Ma ha precisato che era stata lei a presentarsi dove dormiva in questi giorni. Poi erano andati assieme agli Speyer. Circa il 24enne, ha ammesso di averci discusso e di averlo colpito perché l’altro voleva parlare e lui no: ma ha negato di averlo centrato con una bottigliata.

Alla fine il giudice ha convalidato l’arresto e ha applicato al 25enne i domiciliari.