"Non prendevo più i farmaci". Disposto un prelievo sulla bimba

La donna ha assicurato di non avere somministrato alcun farmaco alla bimba per stordirla prima del volo fatale. Per dissipare ogni dubbio sul punto, la procura ha tuttavia disposto un prelievo di sangue sulla piccola: ciò consentirà agli inquirenti di capire se fossero invece presenti sostanze, e nel caso quali. L’autopsia non sarà invece necessaria: la ragione del decesso è palese, e così basterà solo una ispezione cadaverica prima della restituzione della salma e del nulla osta ai funerali.

La 41enne almeno da una decina d’anni era seguita dal centro di salute mentale a causa di uno specifico problema. E nel 2018 il sindaco, su specifica richiesta, aveva firmato per lei un aso, accertamento sanitario obbligatorio. Una sorta di anticamera del tso, il trattamento sanitario obbligatorio. La donna si dev’essere presentata a quella visita dato che per accompagnarla, non c’era stato bisogno dell’intervento della forza pubblica. Un campanellino della sua refrattarietà al percorso terapeutico? Di fatto la sua terapia comportava l’uso di specifici farmaci. Ma lei, dopo essere passata anche attraverso la psichiatria privata, aveva deciso - ha ammesso nell’interrogatorio di ieri mattina - l’inutilità della loro assunzione. Già dopo l’ultima visita di novembre, aveva intrapreso questo cammino che l’ha portata fino al gesto di lunedì mattina. Il suo avvocato è pronto a sollevare formalmente la questione sulla sua capacità di intendere e volere, legata anche alla mancata incisività delle cure, già nel corso dell’imminente udienza di convalida avanti al gip.