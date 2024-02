Non può avvicinare la ex compagna. La polizia li trova al bar: arrestato

Colpito dal divieto di avvicinare la ex convivente, lo ha violato. E quando lei l’altro giorno ha chiesto l’intervento della polizia, l’uomo è stato arrestato. In manette è finito un cittadino rumeno di 41 anni, che a carico aveva già un procedimento per maltrattamenti in famiglia. Ieri mattina, tutelato dall’avvocato Silvia Ceroni, è comparsi in tribunale per l’udienza di convalida.

Il giudice Federica Lipovscek ne ha disposto la custodia cautelare in carcere, ravvisando il rischio di reiterazione del reato.

Durante la convivenza l’uomo avrebbe manifestato un carattere aggressivo ed era stato denunciato una prima volta dalla connazionale convivente. Dopo che questa aveva deciso di interrompere la relazione, lui si era trasferito a Catania. A proprio dire era tornato a Ravenna per risolvere alcune questioni di profilo legale, ma una volta qui aveva ripreso a contattare la ex compagna, utilizzando utenze telefoniche diverse.

Per cause non emerse, lei aveva accettato di incontrarlo e si erano dati appuntamento in un bar di via Diaz. Ad un certo punto, forse in ragione del fatto che la discussione stava prendendo nuovamente una brutta piega, la donna ha deciso di contattare al polizia. Gli agenti della Volanti, una volta sul posto, hanno appurato come sul 41enne pendesse la misura del divieto di avvicinare la ex compagna, e la sua evidente violazione ha portato all’arresto. Nella circostanza la vittima ha riferito che negli ultimi giorni l’uomo aveva ripreso a contattarla con una certa insistenza.