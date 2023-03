Non servono premi per i baristi onesti, ma controlli

"Ovviamente esistono anche i ristoratori corretti", si legge in un testo sul Carlino di domenica scorsa, nella pagine delle lettere. Ma questo non fa notizia o non è degno di nota e commenti. Più di impatto sottolineare con enfasi l’eccezione. È vero, la ristorazione è divenuta protagonista di programmi televisivi, ossessivamente oggetto delle più disparate performance culinarie purché siano socializzabili sui social networks. Si dimentica quindi l’unico vero punto: la professionalità. Dello staff in primis. Il 70% dei costi per una impresa della ristorazione è riferibile al costo del personale. Il personale è di certo un costo, cosa che presuppone naturalmente la regolarità retributiva, contributiva e fiscale, ma anche e soprattutto la prima e più importante risorsa. Senza uno staff motivato non esiste una impresa della ristorazione che si rispetti. Quindi se siamo cliente ’fisso, certo e affezionato’ sicuramente il nostro ristorante preferito avrà personale motivato, fedele, retribuito secondo il contratto collettivo nazionale. Fiepet Confesercenti ritiene quella di ristoratori e baristi una categoria ’sana’ e respinge certe rappresentazioni banali e scontate. Imprenditori che fanno sacrifici per gestire al meglio la propria attività nel rispetto delle regole. Non servono premi per i ’ristoratori onesti e in regola’. Servono solo, controlli rigorosi che facciano emergere le eccezioni e quindi gli illeciti.

Chiara Venturi

Coordinatrice prov. Fiepet