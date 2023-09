Non si ferma il cinema alla Rocca Dai premi Oscar ad Animal House

In attesa della sua ottava edizione (25 settembre 1 ottobre, Cinema Mariani) Soundscreen Film Festival, tra i primi festival europei interamente dedicati al rapporto tra immagini e musica, celebra la sua nuova partnership con Cinemaincentro, il circuito di sale e arene cinematografiche gestite da Italsar. Tre gli appuntamenti alla Rocca Brancaleone. Si parte oggi con il grande vincitore all’ultima edizione dei premi Oscar, Everything Everywhere All At Once (USA, 2022), la folle commedia avventurosa e surreale, omaggio al cinema di Hong Kong, del duo Dan Kwan e Daniel Scheinert. Mercoledì 13 “Franco Battiato – La voce del Padrone“ (Italia, 2022) documentario di Marco Spagnolin e giovedì 14 si chiude con un tocco di nostalgia e risate con Animal House (USA, 1978) di John Landis, con John Belushi. Appuntamenti alle 21.15.