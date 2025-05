Non si ferma l’impegno solidale dei Cerviaman

Torna la carica dei Cerviaman. Ieri, al ristorante La Ciurma, i Cerviaman hanno presentato le novità del 2025 e l’avanzamento dei progetti degli anni passati. La Campagna 2025 “Cerviaman per Tommy” è dedicata a Tommaso, un ragazzo di Cervia affetto da autismo. L’obiettivo del progetto non si limita alla tradizionale raccolta fondi, ma continua l’impegno nella sensibilizzazione di tutta la cittadinanza su tali tematiche. "Siamo orgogliosi che Cervia possa contare su una realtà come Cerviaman. I valori dello sport e della solidarietà sono fondamentali per conseguire una comunità salda e coesa che possa affrontare efficacemente le sfide che ci sono di fronte", spiegano il sindaco Mattia Missiroli e il vicesindaco con delega allo sport Gianni Grandu. Da anni Cerviaman si batte per diffondere i valori dello sport e della solidarietà, in particolare si è posto l’accento sulla sensibilizzazione della cittadinanza su tematiche importanti legate alla disabilità. In linea col progetto 2025 dedicato a Tommy, Cerviaman ha organizzato una tavola rotonda dal titolo “Sport e Disabilità”.

L’evento è in programma martedì 27 dalle 18.30 al Bagno Playa Caribe 217/218. All’evento parteciperanno sportivi e tecnici in particolare la Fondazione Marco Pantani con Valter Franz, papà di Joseph e ideatore del progetto Small-House che si occupa di fornire una speranza concreta di futuro per le famiglie di ragazzi disabili, i rappresentanti di Ausl del Centro di Psicoterapia e Scienze Umane per l’Età Evolutiva di Rimini.

Per sostenere i Cerviaman si potranno acquistare le tradizionali magliette (15 euro) disponibili in più colori a cui, quest’anno, si affianca uno zainetto di colore blu (10 euro), su cui è possibile leggere l’elenco dei sostenitori del progetto. È stata inoltre confermata la possibilità di realizzare un numero di magliette ad hoc col proprio logo. Tale materiale è acquistabile presso i seguenti punti vendita: Bagno Lina, Bagno Playa Caribe, Bar Dalla Betta, DamnLab 101, Ristorante La Ciurma, Ristorante Il Veliero e Tabaccheria Casetti. Cerviaman e Rumours hanno comunicato di aver raccolto 4.500 euro con la Camminata dell’Amore e Solidarietà e di averli destinati a “Cerviaman per Tommy”. "Oggi abbiamo ulteriormente provato cosa sia Cerviaman e quale sia il suo modus operandi – dichiarano i Cerviaman –, nessuno viene lasciato indietro. Nonostante ogni anno dedichiamo i nostri sforzi ad un progetto nuovo, non dimentichiamo quelli precedenti continuando a fornire loro il supporto necessario. Cerviaman è come una grande famiglia dove ognuno dà una mano".

Ilaria Bedeschi